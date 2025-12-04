Путин рассказал о поездке с Моди на Aurus

Поездка и беседа не были запланированы, российский лидер по-дружески предложил поехать вместе

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Поездка и беседа президента РФ Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди в отечественном представительском автомобиле Aurus не были запланированы, российский лидер по-дружески предложил поехать вместе. Об этом глава государства сообщил в интервью India Today.

"Вы знаете, [мы] обсуждали текущие вопросы, это не было запланировано, вышли на улицу, подошла моя машина", - сказал глава государства. Дальше, по словам Путина, он по-дружески предложил поехать вместе.

"Просто сели вместе как настоящие друзья", - отметил российский лидер, добавив, что в дороге они с премьер-министром разговаривали. Путин подчеркнул, что им с Моди всегда есть о чем поговорить.

Путин и Моди вместе принимали участие в саммите ШОС. Оттуда они на одном автомобиле отправились к месту российско-индийских переговоров. Но по прибытии лидеры не сразу вышли из машины, а еще около 50 минут оставались в Aurus, беседуя тет-а-тет. После этого Путин и Моди переместились в зал переговоров, где их ожидали делегации.