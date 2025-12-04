Путин: доля G7 в мировой экономике сокращается, как шагреневая кожа

Российский лидер подчеркнул при этом, что у стран Группы семи высокотехнологичная экономика с "мощной основой"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Доля Группы семи (G7, "семерка") в мировой экономике сокращается год от года, и непонятно, почему они называют себя "большой" семеркой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

"Не очень понятно, почему страны, входящие [в "семерку"], называются "джи (от great - "большая") севен". Что там большого-то?" - отметил российский лидер. По его словам, по паритету покупательной способности вес ряда стран G7 сильно ниже, чем, например, у Индии.

Путин подчеркнул при этом, что у стран Группы семи высокотехнологичная экономика с "мощной основой". "Хотя их доля в мировой экономике год от года, постоянно сокращается, как шагреневая кожа. Это очевидный факт", - констатировал он, указав, что эта тенденция будет продолжаться.