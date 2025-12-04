В Вене начался совет глав МИД ОБСЕ

В начале заседания к его участникам обратилась глава МИД председательствующей в организации Финляндии Элина Валтонен

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) открылось в резиденции президента Австрии Хофбург в Вене, передает корреспондент ТАСС.

Проводящийся ежегодно СМИД является главным директивным и руководящим органом ОБСЕ. В начале заседания к его участникам обратилась глава МИД председательствующей в организации Финляндии Элина Валтонен, тепло поприветствовав всех в Вене. Затем на правах страны-хозяйки заседания приветственное слово произнесла глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет замглавы МИД РФ Александр Грушко. В зале пленарного заседания рабочее место главы российской делегации традиционно, в соответствии с алфавитным принципом, располагается между Румынией и Сан Марино.

ОБСЕ является самой представительной платформой для обсуждения тем безопасности в Евроатлантике и Евразии, однако в Москве неоднократно отмечали, что подходы Запада мешают организации полноценно работать. В ОБСЕ входят 57 стран.