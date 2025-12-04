Захарова: в Европе память о подвиге советских борцов с нацизмом "идет под нож"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Европа поставила своей первоочередной целью полностью вымарать любые напоминания о подвиге боровшихся с нацизмом советских воинов, память о героизме Красной армии "идет под нож". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

Она обратила внимание, что ожесточенная война с мемориальным наследием в Польше, странах Прибалтики "началась с прямого одобрения Евросоюза".

"Цель одна - вымарать из публичного пространства любые напоминания об освободительной роли Красной армии, о советских героях, павших, спасая узников лагерей смерти, население конкретных деревень и городов", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, на Западе не видят границ морали и не останавливаются ни перед чем. "Зачастую уничтожают обелиски, которые ставили сами же, их же местные жители ставили сразу после войны на нищенские даже не зарплаты, а пособия, ведь их вкладывали в эти памятники", - заметила она.

"Все сейчас идет под нож", - констатировала официальный представитель МИД РФ.