Захарова: Стубб бессовестно гордится своими предками из нацистских организаций

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что дедушка и бабушка президента Финляндии во время Великой Отечественной войны были в составе структуры "Лотта Свярд"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что президент Финляндии Александер Стубб бессовестно гордится своими предками, состоявшими в пронацистских организациях.

"Президент Финляндии Стубб очень гордится своими дедушкой и бабушкой, которые познакомились, как он говорит, на войне. Романтика. С кем воевали-то? С Советским Союзом. Он был военным врачом, она медсестрой, есть только маленький нюанс - из пронацистской организации "Лотта Свярд", - сказала дипломат на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

Как отметила Захарова, ветеранов этой распущенной после Второй мировой войны структуры Стубб год назад чествовал в своем дворце. "Тоже, оказывается, потомок так называемых "жертв" изгнанных из нынешней Ленобласти. Он об этом заявил прямо в статье, которая вышла два дня назад в американском журнале Foreign Affairs. И ведь не постеснялись напечатать без ссылок и сносок, без звездочек. Показательно, когда ведь мы предлагаем материалы из архивов, документы, когда вот сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров публиковал именно о проблемах неонацизма свое интервью, отвечая на вопрос итальянского издания Corriere della Sera, что ему сказала редакция? "Вы знаете, нам понадобится очень много места, которого у нас, конечно, в газете, тем более на сайте, нет, для того, чтобы сопроводить ваше интервью какими-то справочными материалами. Потому что мы не согласны с тем, что вы говорите". Скажите, а Foreign Affairs что-нибудь в дополнение к этому лицемерию Стубба напечатал? Нет, конечно", - отметила представитель российского дипведомства.

При этом Захарова напомнила недавние слова Стубба, который заявил, что Финляндия "победила Советский Союз, поскольку отстояла свою независимость". "И теперь по этому пути призывает идти кого? Украину. Вот с кем нам приходится иметь дело. Как этому противостоять? Только совместной, решительной, ежедневной борьбой за историческую правду", - заключила официальный представитель МИД РФ.