Захарова призвала страны СНГ бороться за сохранение памятников советским воинам

Россия никогда не делила Победу, всегда подчеркивала ее общий характер, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Страны, ранее входившие в СССР, сейчас должны вместе защищать мемориалы советским воинам, которые пытаются уничтожить в Европе. С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

"Мы были бы признательны за более активное участие представителей, официальных представителей, государственных деятелей ваших стран в защите наших общих памятников в Европе", - сказала дипломат. Она обратила внимание на то, что сейчас памятники защищают, "как правило, только российские представители". И предложила: "Давайте объединяться!"

"Россия никогда не делила Победу, всегда подчеркивала ее общий характер. Там, под этими надгробиями и мемориалами лежат все", - отметила Захарова. "И самое главное - они себя не делили по национальностям. Они не спрашивали: "Ты какой веры и чьих будешь?" Так почему же мы теперь не встанем за эти их принципы и идеалы?" - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.

Дипломат напомнила о действиях многих европейских стран, цель которых - вымарать любые напоминания об освободительной роли советской армии, о ее героях, павших, спасая узников лагерей смерти, население деревень и городов. При этом Захарова отметила, что они "не останавливаются ни перед чем", зачастую уничтожая обелиски, которые ставили их же местные жители "на нищенские даже не зарплаты, а пособия".

По ее словам, Россия поднимает архивы, показывает, что такими действиями оскорбляется память всех павших воинов, среди которых были и украинцы. "Да и вообще, как мы можем делить? Там ведь все - белорусы, татары, армяне, азербайджанцы, грузины, казахи, киргизы, молдаване, узбеки представители всех народов, наций, этносов Советского Союза. Только благодаря им мы живы и сегодня находимся на этой планете", - указала официальный представитель МИД РФ.