Захарова призвала страны СНГ бороться за сохранение памятников советским воинам
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Страны, ранее входившие в СССР, сейчас должны вместе защищать мемориалы советским воинам, которые пытаются уничтожить в Европе. С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".
"Мы были бы признательны за более активное участие представителей, официальных представителей, государственных деятелей ваших стран в защите наших общих памятников в Европе", - сказала дипломат. Она обратила внимание на то, что сейчас памятники защищают, "как правило, только российские представители". И предложила: "Давайте объединяться!"
"Россия никогда не делила Победу, всегда подчеркивала ее общий характер. Там, под этими надгробиями и мемориалами лежат все", - отметила Захарова. "И самое главное - они себя не делили по национальностям. Они не спрашивали: "Ты какой веры и чьих будешь?" Так почему же мы теперь не встанем за эти их принципы и идеалы?" - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.
Дипломат напомнила о действиях многих европейских стран, цель которых - вымарать любые напоминания об освободительной роли советской армии, о ее героях, павших, спасая узников лагерей смерти, население деревень и городов. При этом Захарова отметила, что они "не останавливаются ни перед чем", зачастую уничтожая обелиски, которые ставили их же местные жители "на нищенские даже не зарплаты, а пособия".
По ее словам, Россия поднимает архивы, показывает, что такими действиями оскорбляется память всех павших воинов, среди которых были и украинцы. "Да и вообще, как мы можем делить? Там ведь все - белорусы, татары, армяне, азербайджанцы, грузины, казахи, киргизы, молдаване, узбеки представители всех народов, наций, этносов Советского Союза. Только благодаря им мы живы и сегодня находимся на этой планете", - указала официальный представитель МИД РФ.