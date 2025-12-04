Лавров 10 декабря выступит на правительственном часе в Совете Федерации

На пленарном заседании СФ ожидается интерактивный диалог с представителями законодательной власти России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря выступит на пленарном заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в рамках правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации. Тема заявлена следующая: "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации", - сказала она на брифинге на полях международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы". - Будет интерактивный диалог с представителями законодательной власти нашей страны".

Как подчеркнула Захарова, подобные регулярные встречи главы МИД РФ с парламентариями "способствуют развитию взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти в ключевых направлениях внешнеполитического курса страны и позволяют эффективно координировать работу по укреплению его роли и места в современных международных отношений".