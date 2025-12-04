Лавров примет участие в заседании комиссии по прикаспийскому сотрудничеству

Мероприятие пройдет 8 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет председательствовать на заседании межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 декабря под председательством главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова состоится пятое заседание межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству", - сказала она на брифинге.

В заседании, по словам дипломата, примут участие руководители профильных российских министерств, ведомств, представители Федерального собрания РФ, также главы российских прибрежных регионов: Астраханской области, Республики Дагестан и Республики Калмыкия. "Планируется рассмотреть актуальные вопросы прикаспийского сотрудничества, в том числе связанные с подготовкой к 7-му Каспийскому саммиту", - добавила официальный представитель МИД.