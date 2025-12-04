Косачев: Россия и страны СНГ должны разработать единые учебники истории

По словам зампредседателя Совета Федерации, это касается не только истории Великой Отечественной войны, а широких вопросов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и страны СНГ должны рано или поздно "выйти на единые учебники истории". Такое мнение выразил журналистам заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Убежден в том, что рано или поздно мы, во всяком случае во взаимодействии с нашими ближайшими партнерами и соседями по Содружеству Независимых Государств, должны выйти на единые учебники истории. Это касается не только истории Великой Отечественной войны, а широких вопросов. И если мы не будем этим заниматься, то история нас, скорее всего, будет все больше и больше разъединять", - сказал он.

Такое разделение, по словам Косачева, связано с тем, что в каждой стране появляются "свои интерпретации".

"По понятным причинам эти интерпретации всегда в пользу какой-то версии исторической правды, хотя историческая правда может быть только одной. Но для того, чтобы она была одной, чтобы она была общей, <…> нужно работать вместе. И мы искренне благодарны нашим историкам, которые уже эту работу ведут. Сегодня мы видели, сколько сделано, какие результаты достигнуты, уже есть мощнейшая научная база, на основании которой уже можно двигаться дальше и эти учебники выписывать", - отметил сенатор.