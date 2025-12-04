МИД РФ: Токио обостряет ситуацию и нарушает конституцию заявлениями по Тайваню

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова напомнила, что Россия выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Воинственные заявления Токио по теме Тайваня обостряют ситуацию и противоречат конституции Японии, нынешним властям страны следует вернуться к истинному пацифизму, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила политику некоторых стран по Тайваню с действиями в отношении Украины.

"Мы неоднократно призывали официальный Токио прекратить следовать по пути ремилитаризации, вернуться на позиции истинного пацифизма, зафиксированного в национальной конституции Японии", - сказала дипломат на брифинге. Она напомнила, что "согласно основному закону Японии, это государство отказалось от ведения войны как суверенного права нации". "Воинственные заявления и действия нынешних японских властей не только провоцируют дополнительную напряженность в этом регионе, но и вступают в прямое противоречие с внутренним законодательством и японской конституцией", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она констатировала, что "в последнее время тема Тайваня активно муссируется в международном информационном пространстве, порой вызывая отвлеченную от реальности острую дискуссию с подтасовкой фактов и событий". Для примера Захарова привела действия "ряда стран, которые заявляют о приверженности принципу "одного Китая", и при этом продолжают цинично нагнетать обстановку в Тайваньском проливе, препятствуют мирному объединению страны - Китая, осуществляют поставки вооружений на остров, активно укрепляют военно-политические контакты, делают это в конфронтационном, провокационном характере и русле, содействуют росту сепаратистских настроений, используют Тайвань как инструмент давления, военно-стратегического сдерживания континентальной части Китая".

"Набор методов весьма схож с теми, которые использовались на Украине", - оценила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что "принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу хорошо известна, она неизменна". "Российская сторона признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме", - отметила дипломат. Она добавила, что Москва "исходит из того, что тайваньская проблема является внутренним делом Китая, который имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".