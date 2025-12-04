Начался сбор вопросов к прямой линии с Путиным

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по мск

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Кремль с 15:00 мск 4 декабря открыл сбор вопросов к совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС.

Программа под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Обращения будут принимать вплоть до ее окончания.

Каждый может задать вопрос президенту через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Также можно обратиться через специальное мобильное приложение (подробности о нем есть на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Еще один вариант - чат-бот в мессенджере MAX (max.ru/moskvaputinu).