Песков не стал комментировать ситуацию вокруг "прецедента Долиной"

По словам пресс-секретаря президента РФ, это не тема Кремля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Кремль никак не комментирует ситуацию вокруг проблемных сделок с недвижимостью, которые в СМИ называют "бабушкиными схемами" или "прецедентом Долиной".

Читайте также

Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

"Это не наша тема", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к резонансу вокруг отмены сделок с жильем пожилых людей из-за мошенничества.

О ситуации

Прецедентом стала история с народной артисткой России Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, а покупательница - 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье - лишилась жилья и денег, оставшись с ипотекой. 27 ноября решение по делу подтвердил кассационный суд, после чего Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ, который уже истребовал дело для рассмотрения из нижестоящей инстанции.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные основателя крупной девелоперской компании Baza Development Марка Завадовского, за год в России по "схеме Долиной" продавцы смогли оспорить уже более 3 тыс. сделок.