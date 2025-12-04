Захарова: "брюссельские вампиры" хотят нанести ущерб отношениям РФ и Армении

По мнению официального представителя МИД России, представители Европейского союза сами вывели себя на чистую воду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила заявления представителей Евросоюза по Армении с действиями вампиров и темных фей. Дипломат уверена, что у еврокомиссаров одна цель - нанести ущерб отношениям Москвы и Еревана.

"Это когда такие вампиры, брюссельские вампиры подползают к нормальным людям и говорят: "Хотите, мы вас укусим и вы станете такими же, как мы? Не будете отражаться в зеркалах, будете бояться солнечного света, вам не нужна будет энергия, энергетика". Это то же самое", - заметила Захарова на брифинге. Таким образом она отреагировала на недавние заявления главы европейской дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос, призвавших Армению подключиться к антироссийским санкциям и заявивших о выделении средств "для борьбы с информационным вмешательством России в выборы" и для присоединения к энергосистеме Турции для уменьшения "зависимости от российских энергоресурсов".

По мнению российского дипломата, представители Европейского союза сами вывели себя на чистую воду. "Их заявления в очередной раз доказывают, что единственное целеполагание у Брюсселя во взаимодействии с Ереваном на самом деле только в том, чтобы нанести ущерб отношениям Армении с Россией", - пояснила Захарова. На ее взгляд, представители ЕС "уже перестали это скрывать, возможно, они и хотели бы скрыть, но умственные способности не позволяют".

"Европейский союз любыми средствами пытается навредить нашему традиционному, взаимовыгодному и взаимоуважительному партнерству в ключевых для армянской экономики секторах, в том числе и в энергетике", - констатировала официальный представитель МИД РФ. "Что плохого армянский потребитель видел от российско-армянского энергетического сотрудничества? Ничего. Существуют инфраструктурные объекты на территории Армении, взаимоуважительный диалог, существует взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнула Захарова.

Она предложила гражданам Армении "посмотреть на то, что сотворили эти вампиры с собственными гражданами", поинтересоваться "цифрами, сколько платят теперь обыватели в странах Европейского союза после того, как эти темные феи поколдовали над энергетическим сотрудничеством их стран с Россией".

"Они используют санкционную дубину, чтобы поставить под свой контроль торговое и инвестиционное взаимодействие между Россией и Арменией. И мы считаем подобные попытки ЕС вмешательством в дела суверенных государств абсолютно недопустимыми", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Подход Москвы

Она обратила внимание на принципиально иной подход Москвы к выстраиванию отношений с Арменией, как и любыми другими партнерами: "Не выдвигать требования, не принуждать дружить против кого-то, не заниматься оторванными от реальности несбыточными геополитическими проектами, а развивать равноправное сотрудничество, искать точки соприкосновения для реализации обоюдополезных инициатив, в том числе в рамках общих интеграционных объединений".