Захарова: Бербок во главе ГА ООН является издевкой над памятью жертв нацизма

Официальный представитель МИД России заявила, что экс-глава внешнеполитического ведомства Германии не выбирала предков, но ее осознанной позицией стало обеление совершенных ими преступлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Занимающая пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок является не чем иным, как откровенным надругательством над памятью жертв нацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

"Откровенным надругательством над памятью жертв нацизма было продвижение внучки, гордящейся своим дедом, Анналены Бербок, на пост председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы", - заметила она.

По словам Захаровой, Бербок не выбирала предков, но ее осознанной позицией стало обеление совершенных ими преступлений. "Она [Бербок] же сказала, что гордится своим дедом, который сражался в Кенигсберге. С кем он сражался-то? На чьей стороне? На стороне Третьего рейха", - напомнила официальный представитель МИД РФ.