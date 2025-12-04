Эксперт Барабанов назвал СМИД ОБСЕ полезной площадкой для трансляции позиции РФ

По словам программного директора международного дискуссионного клуба "Валдай", на этой площадке так же можно "сорвать консенсус западных стран"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совет министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) даже в нынешней ситуации может быть полезен как площадка для трансляции российской позиции. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

"Насколько я знаю, официально нигде не говорилось о том, что Россия намерена выйти из ОБСЕ, хотя неформальным путем, в экспертной среде порой такого рода заявления можно встретить. Но тем не менее даже в нынешней ситуации ОБСЕ представляет собой некую площадку, на которой можно заявить о российской позиции, и главное, можно сорвать консенсус западных стран, что тоже немаловажно", - сказал он, оценивая участие России в СМИД ОБСЕ.

"Понятно, что ничего конструктивного, начиная с 2022 года, для России на площадке ОБСЕ не происходит, но тем не менее на данный момент, насколько я понимаю ситуацию, решение - не выходить из организации, а оставаться", - отметил эксперт.

Заседание СМИД стран - членов ОБСЕ открылось в резиденции президента Австрии Хофбург в Вене.

Выступление главы делегации РФ Александра Грушко на пленарной сессии ожидается позднее сегодня.