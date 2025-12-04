Эксперт Барабанов назвал СМИД ОБСЕ полезной площадкой для трансляции позиции РФ
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совет министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) даже в нынешней ситуации может быть полезен как площадка для трансляции российской позиции. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.
"Насколько я знаю, официально нигде не говорилось о том, что Россия намерена выйти из ОБСЕ, хотя неформальным путем, в экспертной среде порой такого рода заявления можно встретить. Но тем не менее даже в нынешней ситуации ОБСЕ представляет собой некую площадку, на которой можно заявить о российской позиции, и главное, можно сорвать консенсус западных стран, что тоже немаловажно", - сказал он, оценивая участие России в СМИД ОБСЕ.
"Понятно, что ничего конструктивного, начиная с 2022 года, для России на площадке ОБСЕ не происходит, но тем не менее на данный момент, насколько я понимаю ситуацию, решение - не выходить из организации, а оставаться", - отметил эксперт.
Заседание СМИД стран - членов ОБСЕ открылось в резиденции президента Австрии Хофбург в Вене.
Выступление главы делегации РФ Александра Грушко на пленарной сессии ожидается позднее сегодня.