Захарова заявила, что Румыния окрасилась в "коричневые цвета"

Официальный представитель МИД России напомнила, что Бухарест вручил награду человеку "за войну на стороне Гитлера"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Руководство Румынии вслед за парламентом Канады окрасило себя в "коричневые цвета", вручив награду человеку "за войну на стороне Гитлера". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на сообщения румынских СМИ о том, что 1 декабря румынский президент Никушор Дан вручил награду "ветерану войны" Иону Василе Бану.

"Напомню. Армия Румынии начала войну союзницей вермахта в 1941 г., завершила ее на стороне антигитлеровской коалиции. Можно было бы предположить, что ветеран получил награду за участие в уничтожении нацизма. Но нет. Внимание, цитата президента Румынии: "В свои 107 лет господин Ион Василе Бану олицетворяет собой квинтэссенцию любви к родине: человек, который всего в 21 год вступил в румынскую армию и самоотверженно сражался за освобождение Бессарабии в 1941 году и на фронте в излучине Дона в 1942 году". Очередной Гунька (украинский националист Ярослав Хунка - прим. ТАСС), - заметила Захарова. - То есть награда вручена именно за войну на стороне Гитлера".

"Вслед за парламентом Канады руководство Румынии окрасило себя в коричневые цвета, - подчеркнула она. - Кстати, где МИД Израиля и все те общественные организации, которые так тщательно отслеживают факты "отрицания Холокоста"?".

Дипломат обратила внимание на то, что, по данным румынских исследователей, Ион Василе Бану служил в 89-м полку, который входил в 13-ю дивизию.

"Эта дивизия действовала в 1941 году в Приднестровье, Одесской области, других областях Советской Украины. Там румынская армия, часто в тесном сотрудничестве с айнзацгруппами, карательными подразделениями СС, участвовала в Холокосте, - пояснила Захарова. - 89-й полк находился в районе Одессы с 22 по 24 октября 1941 года, когда были убиты десятки тысяч евреев".

"Президент Румынии, по всей видимости, впервые после окончания Второй Мировой войны вручил награду за участие в Холокосте, геноциде советского народа и других военных преступлениях: "Награда, которую я ему присвоил, является жестом признания его исключительных военных заслуг во время Второй мировой войны", - отметила Захарова.