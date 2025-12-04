"Единая Россия" надеется на участие наблюдателей из Бурунди в выборах в ГД

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев напомнил, что российские наблюдатели участвовали в мониторинге выборов в Бурунди

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совфеда Владимир Якушев провел встречу с председателем Национальной ассамблеи Бурунди Желазом Даниэлем Ндабирабе. Как сообщили в партии, в ходе встречи они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"В сентябре следующего года в нашей стране будут проходить выборы в Государственную думу - нижнюю палату парламента. У "Единой России" четкая цель - безоговорочная победа. В ходе предстоящего избирательного цикла будет организовано международное наблюдение за выборами. Планируем пригласить партнеров по межпартийному диалогу для участия в наблюдательских миссиях. Надеюсь на участие представителей вашей партии ["Национальный совет в защиту демократии - Силы в защиту демократии"]", - приводит пресс-служба слова Якушева.

Он напомнил, что в июне российские наблюдатели участвовали в мониторинге выборов в этой стране, отметив, что голосование прошло в соответствии с национальными и международными нормами. Якушев также отметил вклад партии "Национальный совет в защиту демократии - Силы в защиту демократии" в формирование институтов власти и достижение межэтнического согласия в республике.

Секретарь генсовета "Единой России" пригласил партнеров из Бурунди присоединиться к международному движению "За свободу наций!", созданному партией в 2024 году для борьбы с неоколониальными практиками. "Ключевая цель движения - борьба с пережитками колониальной эпохи. Устранение зависимости стран Глобального Юга от бывших метрополий. В состав постоянного комитета движения уже входят 27 представителей политических партий и общественных объединений Евразии, Африки и Латинской Америки. Движение консолидирует наши усилия на международной арене. Следующая Генеральная ассамблея пройдет в четвертом квартале 2026 года", - сказал он.

Кроме того, Якушев предложил наладить межпартийное взаимодействие в области подготовки кадров в Высшей партийной школе. "Школа готова к сотрудничеству с нашими зарубежными партнерами. Мы также заинтересованы в обмене опытом в области партийного строительства", - заключил он.