Захарова назвала байками заявления Лондона о взломе телефона Скрипаль

Официальный представитель МИД России задалась вопросом, почему взлом "электронного устройства Юлии Скрипаль" приравнен к "подрыву целостности государства"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заявления Лондона, что телефон дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии Скрипаль якобы был взломан сотрудниками ГРУ, являются безвкусными байками.

"Почему сама Юлия Скрипаль не расскажет о том, что происходит? Как живет все эти годы? Что с ее отцом? Почему взлом "электронного устройства Юлии Скрипаль" приравнен к "подрыву целостности государства"? Надоели эти безвкусные байки из английского склепа", - отметила дипломат в Telegram-канале.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении Главного управления Генерального штаба ВС России и 11 человек, якобы связанных с этим ведомством. Как говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства, рестрикции введены в свете публикации итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес, умершей в июле 2018 года после контакта с отравляющим веществом, которое британские власти считают "Новичком" российского происхождения.