Неформальный обед Путина и Моди. Видеотрансляция завершена
Редакция сайта ТАСС
14:45
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальный обед.
Российский лидер посещает Индию с государственным - высшим по дипломатическому статусу и протокольным почестям - визитом. Он продлится два дня, за это время глава российского государства встретится с индийским руководством, возложит венок к мемориалу Махатме Ганди, поучаствует в Российско-индийском бизнес-форуме. В честь Путина будут даны официальный завтрак и государственный прием.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее заявлял, что считает эти переговоры ключевым мероприятием визита.
Путин в ходе госвизита обсудит с Моди актуальные и важные вопросы как двусторонних отношений, так и международной обстановки.