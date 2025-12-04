Трансляция

Неформальный обед Путина и Моди. Видеотрансляция завершена

Российский лидер посещает республику с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальный обед.

Российский лидер посещает Индию с государственным - высшим по дипломатическому статусу и протокольным почестям - визитом. Он продлится два дня, за это время глава российского государства встретится с индийским руководством, возложит венок к мемориалу Махатме Ганди, поучаствует в Российско-индийском бизнес-форуме. В честь Путина будут даны официальный завтрак и государственный прием.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее заявлял, что считает эти переговоры ключевым мероприятием визита.

Путин в ходе госвизита обсудит с Моди актуальные и важные вопросы как двусторонних отношений, так и международной обстановки.