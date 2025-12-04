Временного поверенного в делах РФ пригласили в МИД Турции

Это связано с ситуацией в Черном море

Редакция сайта ТАСС

Здание Министерства иностранных дел Турции © Orhan Cam/ Shutterstock/ FOTODOM

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов посетил в четверг МИД республики. Соответствующий факт подтвердило ТАСС посольство РФ в Анкаре.

"Такая беседа действительно состоялась, но не в традиции российской дипломатии раскрывать детали переговоров с партнерами", - сообщили в дипмиссии.

Ранее дипломатический источник в Анкаре также подтвердил ТАСС "информацию о посещении [Ивановым] министерства иностранных дел" и вызове в МИД посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова. Темой беседы стала озабоченность Турции ситуацией в Черном море в свете недавних атак на танкеры, направлявшиеся в РФ.