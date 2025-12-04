Грушко: Запад превратил ОБСЕ в инструмент гибридной войны и принуждения

Государства, руководствующиеся национальными интересами и стремящиеся осуществлять суверенную внешнюю политику, подвергаются угрозам, подчеркнул замглавы МИД России

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Западные страны превратили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в инструмент гибридной войны и принуждения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Совете министров иностранных дел (СМИД) организации.

"Государства, руководствующиеся национальными интересами и стремящиеся осуществлять суверенную внешнюю политику, подвергаются угрозам, шантажу, жесточайшему давлению с использованием самых низкопробных методов. ОБСЕ превращена в инструмент гибридной войны и принуждения", - сказал высокопоставленный дипломат.