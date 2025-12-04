Грушко: Европа готовится к вооруженному столкновению с Россией

Европа маниакально приписываются абсурдные намерения напасть, отметил замглавы МИД РФ

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Европа целенаправленно готовится к вооруженному столкновению с Россией, маниакально приписывает Москве намерение "напасть". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Идет целенаправленная подготовка экономики, общества, военной организации к неизбежному вооруженному столкновению с Россией, которая назначена долговременной угрозой и которой маниакально приписываются абсурдные намерения напасть", - отметил он.

Грушко добавил, что "на грани фола" также балансирует ситуация на форуме по сотрудничеству в области безопасности. "Дискуссии в рамках структурированного диалога, призванного способствовать деэскалации военной напряженности, сначала заморозили, затем с нарушением всех процедурных основ проводили без участия России и Белоруссии, что привело к глубокому кризису этого формата", - подчеркнул замминистра.