Грушко: Запад воспринимает урегулирование на Украине как угрозу

Это может повлиять на их положение в мире, заявил замглавы МИД России

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Западные страны относятся к вопросу урегулирования на Украине как к угрозе для их положения в мире. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Лондоном и странами ЕС раз за разом, последовательно и целенаправленно срывались и срываются все усилия по урегулированию конфликта [на Украине], а сама перспектива политко-дипломатического урегулирования воспринимается как угроза для Запада и его положения в мире", - сказал высокопоставленный дипломат.