Россия подпишет с Киргизией соглашение о режиме поездок граждан

МИД РФ поручено осуществить обмен нотами

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о соглашении с Киргизией о режиме поездок граждан двух стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с киргизской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Киргизской Республики о режиме поездок граждан Российской Федерации и граждан Киргизской Республики", - говорится в документе.

МИД России поручено осуществить обмен нотами.

Согласно проекту соглашения, граждане РФ для путешествий между странами могут использовать внутренний и загранпаспорт, а также дипломатический и служебный паспорта, свидетельство на въезд (возвращение) в РФ. Граждане Киргизии могут воспользоваться паспортом, ID-картой, дипломатическим, служебным паспортами, паспортом моряка, свидетельством на возвращение в республику.