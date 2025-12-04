Грушко: в ОБСЕ готовят почву для отмены правила консенсуса

Не будет консенсуса, не будет организации, заявил замглавы МИД РФ

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Целью сегментирования дискуссий по малым группам в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является подготовка почвы для отмены правила консенсуса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Тактика сегментировать дискуссии по малым группам, в том числе с исключением неугодных стран, явно нацелена на то, чтобы подготовить почву для отхода от ключевого правила консенсуса", - указал он.

"Вынужден напомнить - не будет консенсуса, не будет организации", - констатировал Грушко.

О СМИД ОБСЕ

Заседание Совета министров иностранных дел стран - членов ОБСЕ пройдет 4-5 декабря в Вене. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В ОБСЕ входят 57 стран, она является самой представительной платформой для обсуждения тем безопасности в Евроатлантике и Евразии, при этом в Москве неоднократно отмечали, что подходы Запада мешают организации полноценно работать.