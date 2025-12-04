Грушко назвал варварством решение Латвии выдворить пожилых людей

Замглавы МИД России подчеркнул, что "речь идет о людях, которые создавали материальные богатства Латвии, трудились на заводах, фабриках, в больницах, платили налоги"

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал варварством выдворение из Латвии пожилых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского языка.

"Иначе как воровством не назовешь решение официальной Риги выдворить из страны сотни престарелых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского языка и не прошли проверку лояльности", - сказал дипломат на Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Замминистра подчеркнул, что "речь идет о людях, которые создавали материальные богатства Латвии, трудились на заводах, фабриках, в больницах, платили налоги".

Грушко привел данные ежегодного доклада Агентства ЕС по основым правам человека о соблюдении фундаментальных прав в ЕС, по которым "в 2024 году объектами расовой дискриминации стали 37 процентов проживающих в Евросоюзе евреев и 47 процентов мусульман, в зоне особого риска также лица африканского происхождения, цыгане, мигранты и этнические меньшинства".

"Через отмену культуры, переписывание истории, утаивание фактов истории, формируется новое пластичное поколение людей, из которых затем можно лепить что хочешь, навязывать любые нарративы, не опасаясь не только проявления самостоятельности мышления, но и вопросов о сути происходящего. Вот тогда все с открытым ртом будут слушать рассказы о том, как Россия нападала на 19 европейских стран, причем на некоторые по три-четыре раза", - отметил замглавы МИД РФ.

Нынешней осенью власти Латвии приняли решение о выдворении более чем 800 граждан Российской Федерации, которые якобы не сумели подтвердить знание государственного языка" Ранее под давлением латышских спецслужб страну покинули уже более 3 тыс. россиян, не один десяток лет проживших в республике, внесших вклад в ее развитие, исправно плативших налоги.