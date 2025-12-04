Эксперт Жарихин: Зеленского может заменить темная лошадка, лояльная США

По его словам, будущий претендент может быть не из числа очевидных фигур

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский удержится на своем посту лишь до того момента, пока США не подберут лояльного им преемника, которым может стать темная лошадка. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Понимаете, Зеленский удерживается уже сейчас на своем посту только до того момента, как ему американцы подберут удовлетворяющего их сменщика. Пока что не подобрали. В этом их проблема", - сказал собеседник агентства.

По его словам, будущий претендент может быть не из числа очевидных фигур. "С моей точки зрения, это не [бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий] Залужный - слишком связан с британцами. Это не [экс-президент Украины Петр] Порошенко - это уже как бы пройденный вариант. Это может быть какая-нибудь темная лошадка типа [президента Франции Эмманюэля] Макарона или самого Зеленского. Они тоже были темными лошадками", - отметил он.

Жарихин пояснил, что речь может идти о человеке второго ряда, чье имя пока не на слуху.

По мнению политолога, Вашингтону сложно подобрать замену Зеленскому после опыта последних лет. "Они уже обожглись на Зеленском. Он был, что называется, совсем свой. А тут начал дерзить, все-таки перешел на сторону европейцев. А это для американцев недопустимо. И поэтому они сейчас будут искать человека, который будет более управляем", - сказал Жарихин.

Смена путем госпереворота

Эксперт считает маловероятным, что смена произойдет через выборы. "Сейчас, пока нет мирного соглашения, не может быть и выборов. Потому что на перемирие без мирного соглашения не согласна Россия. А следовательно, это будет не через выборы. Обычный такой переворот, как не раз они были в странах Латинской Америки в 50-х годах, в Южной Корее, в Южном Вьетнаме. Вот примерно так же придет и займет свое место новый", - пояснил он.

При этом Жарихин отметил, что отдельные публичные фигуры, такие как Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, вряд ли станут ставленниками США. "У Умерова немножко есть все-таки дефект - американское гражданство. Но там есть фигуры второго ряда, которых мы с вами не очень хорошо знаем, но американцы-то знают хорошо, потому что их люди давно уже там находятся и имеют информацию. Я имею в виду представителей ЦРУ, представителей американской армии", - сказал он.

Вместе с тем специалист считает маловероятным, что смена власти в Киеве произойдет до конца года. "До Нового года там осталось всего ничего. Это у нас до 1 января, а у них до 24 декабря. Это совсем уже немного. Вряд ли [сменится власть]", - заключил он.