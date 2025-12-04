Путин: Россия всегда будет защищать свои интересы и своих людей

Если кто-то думает, что РФ будет действовать иначе, он глубоко ошибается, отметил глава государства

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. РФ намерена всегда защищать свои интересы и своих людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Была угроза не просто давления, а прямой расправы над крымчанами. И Россия вмешалась, чтобы помочь им. Как мы могли поступить иначе? Если кто-то думает, что Россия будет действовать иначе, он глубоко ошибается. Мы всегда будем защищать наши интересы и наш народ", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о Крыме.