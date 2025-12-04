Грушко: шансов получить ответ, когда в ОБСЕ обсудят проблему неонацизма, нет

В год 80-летия Великой Победы посчитали необходимым еще раз напомнить государственным участникам об опасности героизации нацизма, популяризации его учений, заявил замглавы МИД РФ

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Шансы на то, чтобы получить ответ, когда на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут проведены мероприятия по борьбе с нацизмом и неонацизмом, отсутствуют. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Очевидно, что я не получу сегодня ответа на вопрос, когда на площадке ОБСЕ будут проведены столь востребованные мероприятия по борьбе с героизацией нацизма, проявлениями неонацизма и извращениями исторической памяти",- отметил замминистра.

"В год 80-летия Великой Победы посчитали необходимым еще раз напомнить государственным участникам об опасности героизации нацизма, популяризации его учений", - подчеркнул Грушко, пригласив всех ознакомиться с текстом заявления министров иностранных дел стран-единомышленников.