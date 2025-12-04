Путин: Зеленский получил власть, обещая прекратить войну

По словам российского лидера, Владимир Зеленский ставит интересы узкой националистически настроенной группы выше, чем интересы народа

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский приходил к власти с обещанием прекратить войну, но не сдержал его, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

"Когда <...> [Зеленский] пришел к власти, он заявил, что будет во что бы то ни стало добиваться мира. <....> Однако сейчас он <...> ведет себя как и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности радикальных националистов, выше, чем интересы народа", - сказал глава государства.