Грушко сообщил, что у него было много контактов на полях СМИД ОБСЕ в Вене

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Вене у него было много контактов.

"Контактов было много, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - У нас вчера была встреча с генеральным секретарем [ОБСЕ]. Естественно, на полях все знают друг друга, поэтому происходят такие короткие обмены мнениями, но они, пожалуй, иногда важнее, чем официальные заявления".

Замглавы МИД РФ также выразил сожаление в связи с тем, что ОБСЕ используется Западом "как инструмент гибридной войны, развязанной против" России. "Кризисное состояние ОБСЕ - это не результат, что ОБСЕ сама в чем-то несовершенна - потому что это организация, которая должна заниматься безопасностью и сотрудничеством, - причина состоит в том, что Запад пытается использовать ее в качестве одного из инструментов борьбы с Российской Федерацией, как инструмент нанесения нам стратегического поражения, как инструмент демонстрации того, что Запад "един", а Россия "изолирована". Но эти попытки, кстати говоря, провальны", - добавил он.

"И даже сегодняшнее заседание, я не очень хочу глубоко вдаваться в анализ дискуссии, которая проходила, она проходила в разных форматах, вы, наверное, следили за официальными выступлениями, но еще в закрытом формате была встреча глав делегаций, где обсуждались некие идеи финского председательства, о том, как улучшить работу ОБСЕ, там мы тоже выступали, но очевидно было, что не все делегации готовы к такому конфронтационному использованию организации. И очень много выступлений как раз в увязке с 50-летием Хельсинского заключительного акта было посвящено анализу возможности, как и в такой нынешней сложной ситуации все-таки приспособить ОБСЕ для решения задач, которые никуда не ушли", - подчеркнул замминистра.

По его словам, много говорилось "о зеленом переходе, много говорилось об организованной преступности, [вопросах] водопользования". Грушко добавил, что "центральноазиатские коллеги подняли целый ряд вопросов и тем, где они считают, что ОБСЕ могла бы пригодиться".