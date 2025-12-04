Грушко: Кипр готов возглавить ОБСЕ в 2027 году

Фаза предметного обсуждения пока не началась, сообщил замглавы МИД России

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Кипр выразил готовность возглавить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2027 году, но фаза предметного обсуждения пока не началась. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) организации.

"Вопрос председательства не обсуждался, но одна делегация, это Кипр, заявила о готовности, если ей доверят, возглавить организацию в 2027 году", - сказал высокопоставленный дипломат.

Как отметил замминистра, это было пока "политическое заявление", поскольку "стандартная процедура предусматривает формулирование определенных приоритетов".

"Председательство должно поделиться тем, как в течение года и куда они собираются разворачивать организацию. Должна быть организована, по крайней мере, дискуссия, проведены консультации с ключевыми государствами-участниками, но мы не находимся в этой фазе, тем более, что некоторые страны уже в неофициальном порядке высказали свое отношение к этой кандидатуре", - пояснил замглавы МИД РФ.

В 2026 году председателем ОБСЕ будет Швейцария.

ОБСЕ - одна из крупнейших региональных структур в мире, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Азии и занимающаяся вопросами безопасности, включая раннее предупреждение конфликтов, постконфликтное восстановление и борьбу с транснациональными угрозами. Ее цель - обеспечение мира, демократии и стабильности в регионе ОБСЕ.