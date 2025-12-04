Грушко прокомментировал обвинения Польши в адрес РФ из-за БПЛА

Они были частью "оркестрированной пропагандистской кампании", заявил замглавы МИД России

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Обвинения польской стороны в адрес РФ из-за БПЛА были частью "оркестрированной пропагандистской кампании" по демонизации России. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Польский подход к такого рода инцидентам - часть оркестрированной пропагандистской кампании нажима на Российскую Федерацию. Это часть кампании по демонизации России в глазах собственного населения, а по большому счету это часть гибридной войны, развязанной Западом против России", - сказал он, в том числе комментируя действия главы МИД Польши Радослава Сикорского, который на полях СМИД ОБСЕ продемонстрировал журналистам изображения якобы прилетевших на территорию республики российских дронов.

Как отметил Грушко, "подобные информационно-пропагандистские мероприятия играют ключевую роль для того, чтобы подготовить общество, и это очень опасно, к тому, что оно должно быть готово вот-вот к тому, что Россия нападет".

"Эта подготовка к войне уже сегодня рассматривается как нормальное состояние общества (в европейском обществе - прим. ТАСС)", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

О ситуации с БПЛА

Замминистра подчеркнул, что Россия изначально была готова к предметному разговору по ситуации с БПЛА на польской территории.

"Затем и министерство иностранных дел сделало заявление о том, что если польская сторона сочтет недостаточным только военный канал, то и министерство иностранных дел может присоединиться, - напомнил Грушко. - Что сделала польская сторона? Вместо того, чтобы профессионально отреагировать на наши предложения, которые полностью укладывается во все схемы взаимодействия, предназначенные для такого рода ситуации, они побежали в Брюссель, чтобы активировать статью 4, и, собственно, действовали сегодня в этой же логике: помахали какими-то фотографиями непонятными с непонятными дронами".