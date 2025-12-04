Грушко: РФ не считает ОБСЕ функциональной для достижения мира на Украине

Замглавы МИД России заявил, что нынешние разговоры о развертывании гражданских или мониторинговых миссий организации лишены смысла

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия не рассматривает роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в качестве функциональной для достижения прочного мира на Украине. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Он указал, что любое мирное соглашение и его существо впоследствии и определяют необходимость в какой-то международной поддержке, поэтому нынешние разговоры о развертывании гражданских или мониторинговых миссий ОБСЕ лишены смысла и являются откровенной "попыткой поставить телегу впереди лошади".

"И, естественно, мы не только в это не втягиваемся, но и, памятуя, кстати говоря, об очень неудачном антикризисном и постконфликтном опыте ОБСЕ, мы реально не рассматриваем роль организации в нынешней ситуации как роль функциональную, то есть которая может соответствовать достижению прочного мира на Украине", - подчеркнул Грушко.

Удар по Югославии

В связи с этим замглавы МИД РФ напомнил о крупнейшей в истории ОБСЕ миссии в Косово по контролю всех военных и полувоенных объектов, после развертывания которой через несколько месяцев в 1999 году последовали бомбардировки Югославии странами НАТО.

"Но в какой-то момент ее руководитель Курт Волкер заявил о том, что ситуация в области безопасности недостаточна для продолжения функции этой миссии, и она была без всякого согласия государств-участников выведена в таком пожарном порядке, и через несколько дней НАТО ударила по Союзной Республике Югославии", - уточнил он.

"Сегодня я вынужден был напомнить о том, что государства - участники ОБСЕ бомбили государство - участницу ОБСЕ без всякого на то согласия этой организации, никто у нее разрешения не спрашивал. И это, конечно, было сильнейшим ударом по ОБСЕ, по ее репутации", - добавил Грушко.

Замминистра также указал, что все эти факты, как то способ осуществления миссии ОБСЕ в Косово или же ее последующее использование Западом для подготовки прямой военной агрессии, должны учитываться.

"Поэтому на данный момент ничего такого в мыслях нет, да и просто даже невозможно себе представить, к чему ее (миссию ОБСЕ - прим. ТАСС) можно приспособить, если будут найдены какие-то пути установления прочного мира на Украине, предполагающие устранение причин конфликта", - констатировал Грушко.

О СМИД ОБСЕ

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проходит 4-5 декабря в Вене. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет замглавы МИД РФ.

В ОБСЕ входят 57 стран, она является самой представительной платформой для обсуждения тем безопасности в Евроатлантике и Евразии, однако в Москве неоднократно отмечали, что подходы Запада мешают организации полноценно работать.