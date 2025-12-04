Грушко назвал абсурдными призывы к миру на Украине на СМИД ОБСЕ

Сами формулировки исключали его достижение, объяснил замглавы МИД России

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Прозвучавшие на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) призывы к миру на Украине абсурдны, так как их формулировки исключали достижение мира. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях СМИД ОБСЕ.

"Особенно абсурдны были призывы многих государств к миру. Они формулировали эти условия мира таким образом, что они исключали достижение мира", - сказал он.

"И в нашем выступлении сегодня мы указали на то, что на всех этапах поиска мирного процесса, когда эти попытки, очевидно, могли дать результат, позиции НАТО и Евросоюза заключались в том, чтобы сорвать этот мирный процесс. А сама сегодня перспектива достижения мира на Украине рассматривается как угроза самому Западу и его положению в мире. Кстати говоря, на других площадках западные страны этого не скрывают - мы напомнили о том, что, подводя итоги саммита в Гааге, генеральный секретарь НАТО прямо заявил о том, что задача НАТО - удерживать Украину в бою. Вот уже как бы прямее не скажешь", - подчеркнул замминистра.