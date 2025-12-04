Грушко заявил о деградации G7

Участие в G8 России неинтересно, отметил замглавы МИД РФ

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Участие в Группе восьми (G8) России неинтересно, потому что это объединение перестало быть клубом ведущих экономик мира. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Совершенно для нас понятно, что "восьмерка", может быть, и была когда-то клубом государств, который объединял те государства, которые занимали ведущие позиции в мировой экономике. Но сегодня ситуация изменилась", - констатировал дипломат.

Он подчеркнул, что "совокупный потенциал у БРИКС выше, чем у "семерки".

"Происходит деградация общей доли - общая экономическая доля ВВП [стран "семерки"] в глобальной экономике сокращается", - указал Грушко. Таким образом он ответил на вопрос, почему России неинтересно участие в G8.

Для примера замминистра привел ситуацию с финансами в странах Европы, у которых нет денег не только для развития, но и "на поддержание штанов, которые уже начинают спадать".

Ранее президент РФ Владимир Путин выражал недоумение, почему объединение называется именно "Большая семерка": "И по количеству, и по территории, и по населению, и по вкладу в мировое ВВП они все меньше и меньше". Глава российского государства также напоминал, что перестал посещать саммиты G8 еще в 2012 году.