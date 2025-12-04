Посольство РФ отвергло обвинения Лондона в причастности к инциденту в Солсбери

РФ запросила у Великобритании информацию о местонахождении и состоянии Скрипалей и консульский доступ к ним

Здание консульства России в Великобритании © Илья Дмитрячев/ ТАСС

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Россия отвергает безосновательные обвинения британской стороны о якобы причастности РФ к инциденту в Солсбери в 2018 году. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

"4 декабря опубликован итоговый доклад публичного расследования гибели британской подданной Д. Стерджес, который вновь пытается возложить ответственность за химическую провокацию в Солсбери на нашу страну. Посол России А. В. Келин посетил МИД Соединенного Королевства, где категорически отверг безосновательные и бессмысленные обвинения, в том числе направленные против президента Российской Федерации", - сказано в нем.

В диппредставительстве РФ подчеркнули, что "до сих пор нет вразумительных ответов на ключевые вопросы в связи с "делом Скрипалей". "Один из них - где находятся сами Сергей и Юлия Скрипали, в каком они состоянии. Мы вновь потребовали информацию на этот счет и запросили консульский доступ к нашим гражданам", - отмечается в заявлении.