Грушко назвал отсутствие упоминаний в ОБСЕ атак ВСУ на суда примером лицемерия

Замглавы МИД России признался, что его это удивило

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Отсутствие обсуждения в ОБСЕ проблемы атак со стороны Украины на суда в Черном море является примером лицемерия. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Замминистра, отвечая на вопрос ТАСС, отметил, что его удивило отсутствие в ОБСЕ обсуждений терактов в Черном море, которые происходят со стороны Украины.

"Удивило. И об этом я говорил в своем выступлении, как о примере двуличия, полного лицемерия. Вот эти мантры о якобы осуществляемых атаках Российской Федерацией по инфраструктуре в то время, как вот буквально, может быть, в эти минуты, у меня просто нет информации, но мы знаем, что в течение трех дней были целенаправленные атаки украинских беспилотных морских средств вблизи берегов Турции по мирным судам. И президент [РФ Владимир Путин] дал совершенно четкую оценку - это акт пиратства, такого разбоя",- подчеркнул он.

Грушко указал, что в ОБСЕ никого эта тема не интересует.

"Я имею в виду, не интересует тех, кто пытается использовать ОБСЕ в целях гибридной войны и кто пытается эту площадку продолжать накачивать различного рода мифами и демонизировать Россию",- пояснил он.

Замглавы МИД РФ добавил, что многие на площадке "в абсурдном ключе" рассуждали о якобы агрессивной сущности России. "Сильно помогла в плане усиления этого чувства абсурда происходящего на этой площадке Кая Каллас, руководитель европейской внешнеполитической службы, которая вдруг опять в свое выступление на открытии вернула тезис о том, что Россия [якобы] за последние 100 лет совершила 19 нападений на различные страны, причем на многие по 3-4 раза. Тут многие вещи вызывают удивление", - отметил Грушко.

Об атаках в Черном море

28 ноября танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в западной части Черного моря. На Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. Атака на танкеры не привела к жертвам, сообщили ТАСС российские дипломатические источники.

2 декабря произошла атака с использованием БПЛА на российское судно Midvolga 2 в Черном море, которое следовало с грузом растительного масла в Грузию. В результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал. Нападение произошло в 80 морских милях от побережья Турции, судно благополучно дошло до турецкого порта Синоп. Об этом сообщили ТАСС в Росморречфлоте

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря заявил журналистам, что украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров 1 декабря заявил, что атаки на танкеры, совершенные в исключительной экономической зоне республики, свидетельствуют о тревожном обострении украинского конфликта, и их невозможно оправдать.