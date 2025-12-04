Грушко: не все делегации в ОБСЕ готовы к использованию организации против РФ

Эти попытки провалились, подчеркнул замглавы МИД России

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Не все делегации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готовы к конфронтационному использованию организации для гибридной войны с РФ. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Замминистра отметил, что ОБСЕ используется Западом "как инструмент гибридной войны, развязанной против" России.

"Кризисное состояние ОБСЕ - это не результат того, что ОБСЕ сама в чем-то несовершенна - потому что это организация, которая должна заниматься безопасностью и сотрудничеством - причина состоит в том, что Запад пытается использовать ее в качестве одного из инструментов борьбы с Российской Федерацией, как инструмент нанесения нам стратегического поражения, как инструмент демонстрации того, что Запад "един", а Россия "изолирована". Но эти попытки, кстати говоря, провальны", - добавил он.

"Очевидно было, что не все делегации готовы к такому конфронтационному использованию организации. И очень много выступлений как раз в увязке с 50-летием Хельсинского заключительного акта было посвящено анализу возможности, как и в такой нынешней сложной ситуации все-таки приспособить ОБСЕ для решения задач, которые никуда не ушли", - подчеркнул замминистра.