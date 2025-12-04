Путин: Запад "можно только пожалеть", он загнал себя в тупик по многим темам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Страны Запада сейчас можно только пожалеть, поскольку они загнали себя в тупик по очень многим направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today в Кремле.

"Я думаю, что западное сообщество сейчас можно только пожалеть. Я серьезно говорю. Они загнали себя в тупиковые ситуации по очень многим направлениям", - указал он.

В качестве примера Путин привел тему экологии, отметив, что нет тех, кто против защиты окружающей среды, все за.

"Понимаете, в чем дело: политические элиты начали спекулировать на тех вопросах, которые людей волнуют. Окружающая среда важна? Очень важна. Климат меняется? Меняется. Это нас беспокоит? Очень беспокоит. Вопрос: что с этим делать? Некоторые политические круги начали спекулировать этим, говорить, что "мы предложим вам вариант". А какой? Отказаться от традиционных источников [электроэнергии], перейти всем исключительно на ветровую и прочую генерацию, на солнечную", - продолжил президент.

Российский лидер пояснил, что зеленая энергетика - это хорошо, но она требует времени и огромных инвестиций в новые технологии. "Иначе как люди будут жить во многих азиатских странах, в Африке? Как? Надо все постепенно делать, вкладывать деньги в новые технологии", - резюмировал он.