Путин: РФ чтит традиционные ценности, но это не отменяет современного развития

Глава государства отметил, что только с этим условием можно достичь национальных целей

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Традиционные ценности имеют большое значение для России, однако это не отменяет необходимости в использовании современных средств развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Мы все время обращаемся к нашим традиционным, как мы говорим, ценностям. Это основа. Но это не значит, что мы используем эти традиционные ценности, чтобы просто сидеть на месте. Это просто основа, на которой мы чувствуем себя очень стабильно. Но нам нужно смотреть вперед. Конечно, нам нужно развиваться и использовать все современные средства развития", - сказал Путин, добавив, что только с этим условием можно достичь национальных целей.