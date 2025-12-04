Посольство РФ: Британия пытается сорвать переговоры по Украине новыми санкциями

В диппредставительстве отметили, что публикация доклада по итогам публичного расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес в Эймсбери "совпала с ухудшением положения Киева и провалами ВСУ на фронте"

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Великобритания пытается сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине путем введения новых санкций против РФ. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

"В связи с очередными нелегитимными ограничительными мерами против нашей страны было указано, что Россия оставляет за собой право на ответные действия. Совершенно ясно, какие цели преследуют в данном случае британские власти. Налицо явное стремление сорвать набирающий обороты переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины", - сказано в нем.

В посольстве РФ отметили, что публикация доклада по итогам публичного расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес в Эймсбери "совпала с ухудшением положения Киева и провалами ВСУ на фронте". "Своим новым антироссийским поступком Лондон еще дальше отстраняет себя от ключевого политического процесса", - подчеркивается в заявлении.