Грушко: заявления Каллас о якобы "нападениях" РФ усиливают чувство абсурда

Многие вещи вызывают удивление, признался замглавы МИД России

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Заявления главы дипслужбы ЕС Каи Каллас в ОБСЕ о якобы "нападениях" России на другие страны усиливает чувство абсурда происходящего. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Многие просто, я бы сказал, в таком абсурдном ключе рассуждали об агрессивной сущности России. Сильно помогла в плане усиления этого чувства абсурда происходящего на этой площадке Кая Каллас, руководитель европейской внешнеполитической службы, которая вдруг опять в свое выступление на открытии вернула тезис о том, что Россия [якобы] за последние 100 лет совершила 19 нападений на различные страны, причем на многие по 3-4 раза. Тут многие вещи вызывают удивление", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС.