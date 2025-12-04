Вершинин обсудил с замгенсека ООН международное сотрудничество в сфере ИИ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону с заместителем генерального секретаря ООН, спецпосланником по новым и нарождающимся технологиям Амандипом Сингхом Гиллом перспективы использования искусственного интеллекта (ИИ) на международной арене. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы обсуждались вопросы международного сотрудничества по повестке искусственного интеллекта, в том числе в контексте недавно запущенных в ООН профильных структур - Глобального диалога по управлению и Независимой международной научной группы", - указали в министерстве. Там отметили, что с обеих сторон была "подчеркнута востребованность высококвалифицированной экспертизы по аспектам разработки, внедрения, применения и использования систем искусственного интеллекта в интересах обеспечения развития и безопасности государств в соответствии с Уставом ООН и его принципами".

Кроме того, в ходе разговора была затронута тема подготовки к предстоящему саммиту по ИИ, который пройдет 19-20 февраля 2026 года в Нью-Дели. "Отмечена важность этого мероприятия для сокращения цифрового разрыва государств через равноправный доступ к технологиям искусственного интеллекта", - добавили на Смоленской площади.