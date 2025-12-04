Путин: отношения с Индией активно развиваются

Глава государства отметил свои добрые рабочие и личные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today отметил свои добрые рабочие и личные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обратив внимание на его вклад как в развитие самой республики, так и в развитие российско-индийских отношений, а также в обеспечение стабильности на международной арене.

Глава государства подчеркнул, что очень рад предстоящей встрече с премьер-министром Моди, которая на момент выхода интервью в эфир уже началась в неофициальном формате в рамках первого дня госвизита Путина в Индию. Кроме того, российский лидер отметил тот путь, который прошла Индия с момента обретения независимости, назвав его действительно существенным для пока не очень внушительного промежутка времени.

"Знаете, когда мы живем, в текущей жизни мы не очень замечаем изменения, которые происходят прямо сейчас, на глазах, это очень редко получается, - заметил Путин. - А если посмотреть чуть-чуть назад, то то, что произошло в Индии, это действительно в известном смысле чудо. Ведь, смотрите, мало, наверное, у вас-то кто знает, что продолжительность жизни увеличилась в Индии за это время более чем в два раза".

По его словам, текущие отношения с Индией активно развиваются по целому ряду направлений. "И я очень рад возможности увидеться с премьером Моди, с которым нас действительно связывают не только деловые, но и личные отношения, дружеские", - указал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что мир сегодня развивается невероятно быстро. "Скорость изменений нарастает, это все видят очень хорошо. Конфигурация в мире меняется, появляются новые центры силы, по-другому расклад сил в мире происходит. И в этих условиях очень важна стабильность между крупными странами, очень важна. Она создает определенную базу, основу для поступательного развития и в двустороннем плане, и в мире в целом", - подчеркнул президент.

О сотрудничестве с Моди

"В этом смысле наша работа вместе с премьер-министром Моди имеет очень большое значение, даже выходящее за рамки двусторонних отношений, - заметил Путин. - Ну а тем более когда это касается непосредственно наших стран, то стабильность в некоторых отраслях взаимодействия чрезвычайно важна, потому что это гарантирует нам достижение целей, которые мы перед собой ставим".

По его словам, Моди ставит весьма непростые задачи для своей страны: в первую очередь, перед самим собой, затем - перед своим правительством, и, в конце концов, перед всей страной: "Делай в Индии", например, его известный тезис. Он же имеет практическое измерение, в том числе и в наших двусторонних отношениях". Так, упомянул российский лидер, при каждой его встрече с индийским коллегой звучит очень много предложений и инициатив. "Поэтому у нас много, очень много практических направлений взаимодействия", - добавил глава государства.