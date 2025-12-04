Путин пошутил с индийскими журналистами о слежке и антизападных настроениях

Глава государства отметил, что журналисты следили за ним три дня

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе с индийскими журналистами после интервью в Кремле пошутил, что они следили за ним как спецслужбы.

Полуторачасовое интервью российского лидера телеканалу India Today было записано 3 декабря накануне госвизита Путина в Индию. Как сообщается на сайте Кремля, после этого Путин отдельно побеседовал с гостями. Вице-президент медиахолдинга Калли Пури Бхандал в разговоре, в частности, отметила, что журналисты перед интервью три дня "следили" за деятельностью президента РФ.

"Кто работал в спецслужбах: я или вы? Вы за мной следите три дня", - в шутку отметил Путин.

Бхандал в беседе также рассказала, что из-за западной пропаганды ожидала увидеть в Москве последствия санкций и недружелюбных людей, но "все оказалось совсем не так".

"Ваши девушки (телеведущие во время интервью - прим. ТАСС) меня все наталкивали на антизападные настроения, но я все старался аккуратненько ответить", - отметил с улыбкой президент РФ.