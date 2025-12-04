Путин: Запад обвиняет Россию в агрессивности, а сам пытается все решать силой
Редакция сайта ТАСС
18:05
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Страны Запада традиционно заявляют об "агрессивности" России, но эти государства сами пытаются решать проблемы при помощи давления и силы. Об этом заявил в беседе с индийскими журналистами президент России Владимир Путин.
"Они постоянно обвиняют нас в какой-то агрессивности, на протяжении просто десятилетий", - напомнил он.
Но в то же время, обратил внимание президент, "каждый вопрос западные страны пытаются решить с помощью какого-то давления и какой-то силы - то военной, то политической, то экономической".
"Это и есть использование силы в международных делах, вот что это такое", - резюмировал глава государства.