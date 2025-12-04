Путин надеется, что национальные цели России и Индии совпадают

Москва и Нью-Дели должны достигнуть максимального результата, отметил глава государства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что национальные цели России и Индии совпадают.

"Мне очень нравятся наши цели национального развития и цели Индии, созданные правительством Индии, премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди. Я надеюсь, что они совпадают, чтобы мы, объединяя усилия, смогли достигнуть максимального результата", - сказал глава государства в интервью телеканалу India Today.