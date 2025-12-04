Статья

Интервью Путина телеканалам Aaj Tak и India Today. Полный текст

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

Президент России Владимир Путин дал интервью индийским СМИ в Москве в преддвериии государственного визита в Нью-Дели.

ТАСС публикует полный текст интервью, который также доступен на сайте Кремля.

А.Кашьяп (как переведено): Дорогие зрители, приветствую вас! Добро пожаловать!

Вы смотрите Aaj Tak, India Today. Я Анджана Кашьяп. Сейчас вы станете свидетелями истории, это исторический момент.

Говорят, что, когда встречаются старые друзья, у них есть свои шутки, они пересмеиваются, перешучиваются, есть чувство товарищества. Но те, кто находится в комнате с ними, могут почувствовать себя не к месту.

Почему я это говорю? Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится в Нью-Дели с Премьер-министром Нарендрой Моди. Внимание всего мира будет приковано к этой встрече. Владимир Путин, без всякого сомнения, один из влиятельнейших политиков мира, его решения касаются и влияют не только на Россию, но и на страны по всему миру. Он притягательная, загадочная фигура на мировой арене, ничего более захватывающего быть не может.

Г.Мохан (как переведено): Да, Анджана.

Здравствуйте!

Меня зовут Гита Мохан.

С нами человек, который, как известно, является одним из лидеров, которые наиболее долгое время занимают свой пост. Он наблюдал все: распад стран, изменения различных конфигураций мировой политики от Ельцина до Трампа, от [Атал Бихари Ваджпаи до] Манмохана Сингха и до Нарендры Моди. Он видел, как мир меняется у него на глазах. И он провел Россию через бурные годы и сумел укрепить свое положение как силы, с которой необходимо считаться. Спасибо большое, господин Президент, что сегодня Вы с нами.

Мы представляем Aaj Tak и India Today. А с нами Президент Российской Федерации Владимир Путин. Спасибо большое за то, что присоединились к нам.

Как Вы поживаете?

В.Путин: Надеюсь, что и вам у нас, в России, хорошо. Надеюсь, что вам Москва нравится, Кремль, где мы сейчас с вами работаем.

У нас, как видите, тоже все развивается по плану. В целом мы довольны ситуацией, которая складывается у нас в экономике.

И самое главное, на данный момент я очень рад тому, что предстоит встреча, как вы только что сказали, с моим другом, с Премьер-министром Моди. Мы давно договаривались увидеться именно в Индии, нам есть о чем поговорить, потому что объем нашего взаимодействия с Индией очень большой. Я уже не говорю про историю наших отношений, она носит вообще уникальный характер, уникальный.

И хотел бы сказать, что путь, который прошла Индия с момента завоевания своей независимости – всего за 77 лет, это очень короткий срок в истории, – Индия проделала колоссальный путь развития, просто колоссальный. Ну я еще об этом скажу.

Знаете, когда мы живем, в текущей жизни мы не очень замечаем изменения, которые происходят прямо сейчас, на глазах, это очень редко получается. А если посмотреть чуть-чуть назад, то то, что произошло в Индии, это действительно в известном смысле чудо. Ведь, смотрите, мало, наверное, у вас-то кто знает, что продолжительность жизни увеличилась в Индии за это время более чем в два раза.

Г.Мохан: Мы еще поговорим об этом спустя какое-то время.

В.Путин: Хорошо, поговорим обязательно. Но, во всяком случае, наши отношения с Индией развиваются по очень многим направлениям, и я очень рад возможности увидеться с Премьером Моди, с которым нас действительно связывают не только деловые, но и личные отношения, дружеские.

А.Кашьяп: Если позволите, задам вопрос.

Вы только что сказали о российско-индийских связях, история которых насчитывает более семи десятилетий. Эта дружба, как говорят по-русски, она насчитывает более 70 лет.

Мой вопрос в следующем: как Вы оцениваете крепость этой дружбы сейчас? И что бы Вы сказали Премьер-министру Нарендре Моди и о Премьер-министре Моди?

В.Путин: О Премьер-министре?

А.Кашьяп: Да. И ему.

В.Путин: Вы знаете, мир очень быстро меняется, скорость изменений нарастает, это все видят очень хорошо. Конфигурация в мире меняется, появляются новые центры силы, по-другому расклад сил в мире происходит. И в этих условиях очень важна стабильность между крупными странами, очень важна. Она создает определенную базу, основу для поступательного развития и в двустороннем плане, и в мире в целом.

В этом смысле наша работа вместе с Премьер-министром Моди имеет очень большое значение, даже выходящее за рамки двусторонних отношений. Ну а тем более когда это касается непосредственно наших стран, то стабильность в некоторых отраслях взаимодействия чрезвычайно важна, потому что это гарантирует нам достижение целей, которые мы перед собой ставим. А Премьер-министр Моди ставит перед страной – и перед собой прежде всего, а потом перед правительством и перед страной – огромной сложности задачи.

"Делай в Индии", например, его известный тезис. Он же имеет практическое измерение, в том числе и в наших двусторонних отношениях. Мы когда встречаемся, он все время говорит: а это давайте сделаем, а то, а там, в той сфере посмотрим. Я готов буду их перечислить. Поэтому у нас много, очень много практических направлений взаимодействия.

А.Кашьяп: Прежде чем Гита задаст следующий вопрос, очень короткий и очень интересный вопрос: когда Вы встретились на саммите ШОС с Премьер-министром Моди, есть кадры, где Вы едете вместе на машине; это было заранее спланировано, что вы поедете вместе? Каким образом это случилось? И что вы обсуждали, находясь в машине?

В.Путин: Обсуждали текущие вопросы. Это не было запланировано, просто мы вышли на улицу, подошла моя машина, я говорю: слушай, поехали вместе, – и все. Просто по-человечески, по-товарищески, по-дружески. Ничего здесь, никакой сложной задумки не было, просто сели вместе как товарищи, как друзья, и разговаривали по дороге, вот и все. Нам всегда есть о чем поговорить.

Больше того, мы разговорились и еще из машины не могли выйти. Потом уже говорю: ну пойдем, а то там уже нас ждут. Ничего особенного здесь нет. Это просто говорит о том, что нам есть о чем говорить и эти темы представляют для нас большой интерес.

Г.Мохан: Спасибо, господин Президент.

Тот факт, что Вы поедете в Индию, это позволит обоим лидерам зацементировать как бы, укрепить гарантии. Какие заявления можно ожидать? Мы говорили о передаче технологий, о наращивании торговли. Какие заявления предстоят в ходе Вашего визита в Индию? Я задаю Вам этот вопрос, потому что мир – Вы понимаете, о ком я говорю, – будет следить за Вашим визитом.

В.Путин: То, что мир будет следить за нашим визитом, здесь ничего особенного нет. Индия – огромная страна, полтора миллиарда человек, развивающаяся экономика, семь процентов роста – это среди крупных экономик мира номер один. Моди это сделал, он добился этого, понимаете? Этим может гордиться индийский народ и он как руководитель правительства. Понятно, что всегда есть критики, которые полагают, что можно было бы сделать лучше. Но это результат.

У нас есть целый план нашего взаимодействия по важнейшим отраслям. И важнейшие из них, конечно, те, которые устремлены в будущее, это высокие технологии. А мы с Индией сотрудничаем по этим направлениям и в космосе, и в энергетике – причем в атомной энергетике, это хорошо известно, [АЭС] "Куданкулам", один из лидеров, крупных проектов, – в судостроении, в авиации.

У нас очень много интересных направлений, устремленных как раз в будущее. Например, тот же искусственный интеллект – может быть, поговорим еще об этом. Это одна из таких ключевых технологий будущего, которая меняет мир на глазах, просто на глазах, все увеличивает в разы и создает определенные вызовы, это тоже правда.

Обо всем этом мы и будем говорить, выбирая то, что представляет для нас – как и Премьер Моди считает, как и я считаю – наибольшую ценность. На этом и будем сосредоточить внимание, это и будем сопровождать административно.

Г.Мохан: Есть ли какие-то конкретные соглашения, которые предстоит подписать?

В.Путин: Конечно. Сейчас просто, наверное, лучше не анонсировать их, потому что в ходе визита это все будет сделано, и мы тогда представим это общественности. И потом наши коллеги нам представят все подготовленные документы, мы должны будем их окончательно утвердить.

Г.Мохан: Предлагаю перейти к энергетике. Поговорим об устойчивости в торговле.

Есть огромное давление на Индию, на Россию, в особенности когда речь заходит о нефти, Индия пострадала от прессинга со стороны Запада. Каким образом обе страны могут противостоять западному санкционному давлению?

В.Путин: Дело в том, что этот прессинг, о котором Вы сказали, это чаще всего использование политических инструментов в обычной конкурентной борьбе.

Наше сотрудничество с Индией в области энергетики не связано с текущей конъюнктурой, с политической конъюнктурой сегодняшнего дня, даже с трагическими событиями на Украине.

Что касается углеводородов, то наши экономоператоры задолго до этого, задолго до украинских событий установили между собой очень хороший, доверительный и эффективно функционирующий контакт торгово-экономический.

Наша крупная компания приобрела, как известно, в Индии нефтеперерабатывающий завод. Это была одна из самых крупных иностранных инвестиций в экономику Индии – свыше 20 миллиардов долларов. И наша компания развивает это предприятие, работает со своими партнерами, работает удачно из года в год. Индия стала одним из крупных поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок. И не только потому, что покупает нашу нефть со скидкой, это складывалось годами и не имеет отношения к текущей конъюнктуре.

Кому-то это стало не очень нравиться, допустим, что Индия занимает текущие позиции на мировых рынках за счет сотрудничества с Россией, и начали придумывать, как ограничивать Индию по этим направлениям, искусственно, по политическим соображениям начали закрывать ей эти возможности.

А.Кашьяп: Это очень важный вопрос. Однако мой вопрос касается защиты. Индия по-прежнему является одним из крупнейших покупателей оборонной продукции, военной продукции [примерно 38 процентов российского экспорта вооружений].

Мой вопрос заключается вот в чем. В свете санкций со стороны США, в связи с тарифами – это Америка, они принимают разные методы, – каким образом Вы планируете обойти все это? Будете Вы отказываться от сотрудничества или, напротив, идти вперед до конца?

В.Путин: Мне кажется, что и Индия, и весь мир увидели, что с Индией нельзя разговаривать так, как с ней обращались 77 лет назад. Индия – великая держава, а не английская колония, и с этим всем придется считаться.

Но и потом глава индийского правительства господин Моди не тот человек, который поддается давлению. Индийский народ может гордиться своим лидером. Это вещи совершенно очевидные. У него твердая, ясная позиция, не конфронтационная. И мы ни с кем не собираемся конфликтовать, но мы просто работаем над защитой своих законных интересов. И то же самое делает Индия.

Препятствия в чем заключаются? В расчетах. Но мы уже свыше 90 процентов всех наших расчетов производим в национальных валютах. Есть здесь проблемы определенные, связанные с тем, что у нас много посредников, но есть и решения: можно переходить на имеющиеся у нас системы обмена финансовой электронной информацией и Банка России, и индийских наших партнеров.

Эта работа идет, она выстраивается. И те, кто предпринимает попытки ограничить взаимодействие в экономической сфере третьих стран, в конечном итоге сами сталкиваются с проблемами и убытками для себя. Я думаю, что когда это понимание и осознание придет в полном объеме, тогда и прекратится эта практика давления извне.

А.Кашьяп: Три конкретных вопроса, господин Президент.

Во-первых, во время операции "Синдур" вооружение, которое мы закупили в России, оказалось важнейшим, ключевым элементом нашего успеха. Поэтому хочу задать вопрос об С-400, системе противовоздушной обороны: когда мы можем ожидать систему С-400? Далее вопрос по С-500, еще более изощренной системе. И третий – Су-57, истребитель нового поколения.

Есть ли какие-то новости по этим направлениям?

В.Путин: Вы прямо эксперты, как будто мы находимся сейчас на переговорах в сфере военно-технического сотрудничества.

Но если говорить об этом основательно, то Индия – один из наших надежных и особо доверительных партнеров в этой сфере. Потому что мы не просто что-то продаем Индии, а Индия что-то покупает в сфере обороны и безопасности, нет, – у нас другой уровень, другое качество отношений с Индией, и мы этим дорожим. И мы видим, что и индийская сторона дорожит этим.

Почему? Повторяю, мы не просто продаем, мы делимся технологиями, а это очень редкий случай в сфере военно-технического сотрудничества, который говорит об уровне нашего доверия межгосударственного и доверия между народами, я бы так сказал. А это очень широкая номенклатура изделий: это и военное кораблестроение, это ракетостроение, самолетостроение.

Вы сейчас назвали Су-57. Но Индия пользуется и другими нашими машинами, самолетами. А производство бронированной техники? Индия же производит наши танки Т-90. Уверяю вас, это одни из самых лучших танков в мире. Известная всем ракета "БраМос", которую мы сделали вместе с Индией, – Индия производит на своих предприятиях.

Поэтому призыв Премьера Моди "делай в Индии" и в этой сфере тоже надо осуществлять.

Г.Мохан: "Калашников" также.

В.Путин: "Калашников" – это тоже важное оружие, это понятно. Но мы сейчас говорили о сфере высоких, можно сказать, высочайших технологий. И с учетом опыта применения некоторых видов оружия в боевой обстановке их ценность многократно возросла, многократно.

Теперь и индийские военные специалисты прекрасно понимают, имея в виду хорошие контакты с нашими военными, что, как и в каких условиях эффективно работает, что, где и как нужно применять. Это чрезвычайно важное понимание и с российской, и с индийской стороны есть.

Г.Мохан: Господин Президент, хочу вернуться к вопросу о нефти.

Вы говорили о стратегической автономии. Индия пыталась добиться такой автономии. Стратегическая автономия предполагает защиту индийских интересов. Но Индия правда снизила закупки российской нефти после давления со стороны Запада?

В.Путин: У нас есть некоторое снижение товарооборота в целом за первые девять месяцев текущего года. Ну это такая корректировка. В целом торговый оборот у нас находится на примерно таком же уровне, как и был.

Я сейчас не могу сказать вам точно по цифрам по месяцам, но торговля нефтепродуктами, нефтью, производство нефтепродуктов для потребителей нефти, российской нефти, в Индии идет абсолютно ритмично. Я знаю настроение российских партнеров, российских компаний. Они считают, что их индийские контрагенты – это надежные и очень серьезные люди.

Г.Мохан: Еще один важный аспект сотрудничества Индии и России – это ядерная сфера. Россия является одним из крупнейших игроков на ядерной арене. Есть ли какие-то новые заявления о ядерной сфере? [Ядерная сфера сегодня является чувствительной темой для России.]

В.Путин: Есть. Как не быть?

Мы действительно один из крупнейших игроков, как Вы сказали. Но мы не игроки, если по-серьезному говорить, мы производители новейшего и самого надежного и мире оборудования для атомных электростанций. Российская компания "Росатом" больше всех других компаний мира производит и строит ядерных реакторов для атомных электростанций за границей – 22 атомных блока. Наша с вами известная станция, известный объект "Куданкулам", является одним из лидеров в этом отношении.

Это крупные блоки, они эффективно работают и, повторяю, зарекомендовали себя в высшей степени положительно.

Но есть и новости, о которых Вы сейчас спросили. А в чем они заключаются, что это за новости? Новости заключаются в том, что Россия – единственная, наверное, сейчас страна в мире, которая способна производить и производит атомные электростанции малой мощности. Такие электростанции уже работают в России, причем мы можем производить и в надводном варианте, и на земле. И это очень хороший вариант, который в отдельных местностях может эффективно применяться, где нет необходимости строить крупные электростанции или потом тащить электросети от объектов генерации до потребителя, а можно в каких-то труднодоступных регионах, в труднодоступных местах ставить небольшие атомные генерации.

Г.Мохан: Это очень обширное сотрудничество. Вы говорили про "делайте в Индии, делайте с Россией". Как Президент Трамп отреагирует на все это?

В.Путин: Вы знаете, ни я, ни Премьер Моди, несмотря на то что мы испытываем некоторое давление со стороны, никогда – я хочу это подчеркнуть, хочу, чтобы вы услышали, – никогда не выстраиваем свою работу, работая между собой, против кого бы то ни было.

У Президента Трампа своя политика, свои задачи, мы решаем свои – не против кого бы то ни было, а за себя, обеспечивая свои интересы: индийские и российские. Мы никому не вредим в нашей работе, и поэтому думаю, что лидеры других государств это должны оценить.

А.Кашьяп: Господин Президент, что касается господина Дональда Трампа, у меня есть и второй вопрос про него, потому что недавно он говорил, что, если вы покупаете нефть у России – он говорил это об Индии, – вы финансируете таким образом войну между Россией и Украиной.

Как бы Вы охарактеризовали господина Дональда Трампа, Президента Соединенных Штатов Америки?

В.Путин: Вы знаете, я никогда не даю характеристик своим коллегам, даже тем, с кем работал раньше, а уж тем более действующим лидерам отдельных государств. Эти оценки должны давать граждане, которые голосуют за того или иного лидера в ходе избирательных кампаний.

Что касается покупок или покупки энергоносителей у России со стороны Индии, хочу отметить, я уже это говорил однажды публично: ведь Соединенные Штаты до сих пор покупают у нас то же самое ядерное топливо для своих атомных электростанций. Это ведь тоже топливо – уран для атомных электростанций, работающих в США. Но если США имеют право покупать у нас топливо, почему Индия должна быть лишена такого права? Это вопрос, требующий своего кропотливого исследователя, и мы готовы подискутировать на этот счет и с Президентом Трампом.

Г.Мохан: Вы очень добро отозвались, Вы сказали, что не даете характеристики Трампу, но он постоянно это делает. Он использовал тарифы в качестве оружия против Индии в том числе, и сейчас есть и вопросы с поставками угля. Как Вы думаете, Вам нужно отреагировать на такие слова?

В.Путин: Вы знаете, он проводит свою политику, и у него есть советники – он не с потолка берет, а у него советники, которые считают, что проведение такой тарифной политики, связанной с введением дополнительных тарифов на своих контрагентов, в конечном итоге приносит пользу экономике США. Он делает это искренне, я полагаю. Наши эксперты считают, что здесь есть опасности, но это выбор самой страны и лидеров той или иной страны, какую экономическую политику выбирать.

Мы этого не делали никогда, не делаем и не собираемся, у нас экономика открытая. Мы надеемся, что в конечном итоге все нарушения, которые связаны с правилами Всемирной торговой организации, будут устранены.

Г.Мохан: Господин Президент, состояние отношений между Россией и США несколько поменялось. Нам было бы очень интересно послушать Вашу встречу вчера с Уиткоффом и Кушнером. Наверняка это была очень интересная встреча. Были ли какие-то "красные линии", которые Россия вновь подтвердила? Что произошло?

В.Путин: Об этом сейчас рано говорить. Я не думаю, что вам было бы интересно слушать, потому что она продолжалась пять часов. Она и мне надоела уже – пять часов! Но она была необходима, потому что…

А.Кашьяп: Пять часов! Уиткофф и Кушнер?

В.Путин: Да. А я один. Представляете, безобразие какое?

Но если говорить серьезно, она была очень полезной, потому что то, что нам привезли американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях до моей встречи с Президентом Трампом на Аляске. Мы так или иначе говорили об этих вопросах на встрече в Анкоридже. Но все-таки то, что нам привезли американцы сейчас, этого мы пока не видели, и поэтому нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому и это заняло столько времени. Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная и обстоятельная.

А.Кашьяп: Я хотела бы задать вопрос: были ли какие-то конкретные пункты, где Вы не согласны, какие-то конкретные вопросы несогласия?

В.Путин: Да, такие вопросы были, мы их обсуждали. Но это сложная работа и сложная миссия, которую взял на себя Президент Трамп, надо отдать должное, это я говорю без всякой иронии, потому что добиться того, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу, – это непростая задача. Но Президент Трамп действительно, я в этом уверен, искренне пытается это сделать.

Поэтому мы проходились по каждому пункту, говорю я еще раз. И где-то мы говорили о том, что "да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем". Именно в таком ключе и шла работа. Сказать сейчас, что конкретно нам, значит, не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, – мне кажется, это преждевременно, потому что это может просто нарушить тот режим работы, который пытается Президент Трамп организовать.

Но ведь они чем занимаются? Челночной дипломатией. Они поговорили с представителями Украины, потом поговорили с европейцами, потом приехали к нам, потом у них опять встреча с украинцами и европейцами. Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать.

Г.Мохан: Вы говорите, что 28 пунктов – вот это предложение сейчас не обсуждается?

В.Путин: Обсуждают, как раз они и обсуждают. Просто они разбили эти 28, потом 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать вот эти четыре пакета. Но, по сути, это те же самые 27 пунктов.

А.Кашьяп: Да, мы вернемся к этому и попытаемся понять, как двигается работа.

Итак, что произошло на Аляске? Вы встретились с Президентом Трампом, все было посвящено мирному договору. Что произошло? У Вас действительно было ощущение искреннего желания и намерения?

В.Путин: Да, было ощущение, даже не просто ощущение, у меня и сомнений нет, что у Президента Трампа искреннее желание – сейчас не будем говорить, чем это вызвано, не будем говорить о том, чем продиктовано это искреннее желание, но оно точно совершенно есть. И у Соединенных Штатов, и у Президента Трампа есть – наверняка – свое понимание того, почему это нужно закончить и как можно быстрее.

В том числе, кстати говоря, и по гуманитарным вопросам. Я считаю искренне, что это тоже один из побудительных мотивов поведения Президента Трампа по этому сюжету, потому что он все время говорит и, уверен, искренне, что он хочет минимизировать количество потерь. И он, полагаю, исходит в том числе из этих гуманитарных соображений.

Но есть и другие: и политические, и экономические, поэтому я думаю, что США стремятся к поиску этого решения.

Г.Мохан: Да, он действительно говорил о своих намерениях, Вы совершенно правы. Он говорил, что он заканчивал войны и конфликты, он заявлял, к расстройству Индии, что он сумел наладить мир между Индией и Пакистаном, а сейчас он смотрит на Россию и Украину. Вы действительно считаете, что он миротворец?

В.Путин: В случае, касающемся ситуации на Украине, – да, он, повторяю еще раз, уверен просто, у меня нет сомнений, искренне стремится к поиску мирного решения.

Еще раз подчеркну, у Соединенных Штатов могут быть разные причины для этого – и гуманитарного характера лично для Трампа, потому что он действительно стремится к прекращению боевых действий и потери людей, но могут быть и политические интересы прекращения противостояния между Россией и Украиной, и экономические тоже. Кстати говоря, в сфере энергетики они могут лежать, в других сферах. Очень много направлений, где восстановление отношений экономического характера между Соединенными Штатами и Россией выгодно как России, так и Соединенным Штатам.

Я вам показал некоторые письма, сейчас не буду уже об этом говорить, письма крупных американских компаний к нам. Нужно не забывать о том, что они есть.

Реплика: Действительно?

В.Путин: Конечно. О том, что они существуют. Они ждут, пока закончатся все проблемы, и они готовы вернуться к нам и хотят это сделать, просят об этом не забывать. Бумаги прямо лежат.

Реплика: Удивительно!

В.Путин: А что здесь такого удивительного Вы услышали? Многие хотят вернуться. Поэтому, конечно, индийское правительство правильно говорит: а нам зачем уходить, если…

Г.Мохан: Приехали они с письмами от компаний – это, конечно, совершенно удивительно.

В.Путин: Нет, Вы меня неправильно поняли. У нас письма от американских компаний, у нас уже есть письма, которые они нам прислали и просят о них не забывать, о том, что они есть, наши партнеры бывшие, они не по своей воле ушли, они хотят вернуться, ждут только сигнала политического и так далее.

А.Кашьяп: Очень интересное у нас обсуждение, потому что у нас действительно появляется понимание того, что происходит, у Вас прекрасное чувство юмора. Мы понимаем, что происходит.

Но переходим к серьезным вопросам. Это война между Россией и Украиной. По Вашему мнению, что бы представляло собой победу для России в российско-украинской войне? Какие "красные линии" существуют? Вы говорили совершенно ясно, что Россия сложит оружие, только если войска Киева отойдут с территорий, на которые претендует Россия. Какие это будут части?

В.Путин: Вы знаете, дело не в победе, как Вы сказали, а дело в том, что Россия стремится к защите – и обязательно сделает это – своих интересов. Защите своих людей, которые там проживают, защите наших традиционных ценностей, русского языка и так далее. Защите, кстати говоря, религии, которая культивируется веками на этих территориях. А ведь вы знаете, что Русская православная церковь на Украине практически под запретом: отнимают храмы, людей выгоняют из церквей и так далее – это же проблема. Я уже не говорю про запрет русского языка и так далее. Это весь комплекс, большой комплекс вопросов.

Напомню еще раз: не мы начинали эту войну. Запад потворствовал и способствовал, организовал госпереворот на Украине. После этого начались события в Крыму, а потом начались события на юго-востоке тогдашней Украины, в Донбассе.

Вы знаете, не говорят же об этом: мы восемь лет, восемь лет пытались решить эти вопросы мирным путем, подписали мирные соглашения в Минске, Минские соглашения, в надежде, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему. Потом выяснили, что западные лидеры, они сказали об этом публично, что они и не собирались выполнять эти Минские соглашения, а подписали их только для того, чтобы дать возможность вооружиться Украине и продолжить вооруженную борьбу уже с нами. Мы вынуждены были через восемь лет уничтожения людей, которые проживают на Донбассе, – никто почему-то на Западе об этом ни слова не вспоминает, – вынуждены были признать эти республики, во-первых, а во-вторых, начать оказывать им поддержку. И наша специальная военная операция – это не начало войны, а попытка ее закончить. Закончить войну, которую Запад развязал против нас руками украинских националистов. Вот что происходит на самом деле. В этом суть происходящих проблем.

А закончим мы тогда, когда достигнем целей, поставленных перед началом специальной военной операции, – освободим эти территории. Вот и все.

А.Кашьяп: Каковы эти цели? Какова конечная цель Владимира Путина на Украине?

В.Путин: Так я же сказал. Послушайте, мы восемь лет не признавали самопровозглашенных республик, восемь лет! Они провозгласили независимость, а мы старались наладить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Потом, когда поняли, что это невозможно, что их просто уничтожают, вынуждены были их признать – причем не просто их признать в части территории, а в рамках административных границ, когда они существовали еще в советское время, а потом во времена независимой Украины, после обретения ею независимости, в рамках административных границ.

И мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость, выведите свои войска оттуда, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитали воевать.

Вот сейчас довоевались, в принципе все к этому и сводится: либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска в конце концов покинут эти территории и прекратят там убивать людей.

А.Кашьяп: Последний вопрос, прежде чем мы перейдем к следующему, последний вопрос.

8 марта 2014 года. Вы выступили перед Советом Федерации, Вы сказали, что Киев – это мать городов русских. Что Вы имели в виду?

В.Путин: Здесь я ничего от себя не придумал, так говорили исторически. У нас Российское государство складывалось изначально из нескольких центров. Первая столица по истории была в районе города Новгорода, на северо-западе. Потом оттуда государственность "перетекла" в город Великий Новгород, а чуть попозже – в Киев. И вот это была Древняя Русь. И с тех пор Киев и называли "мать городов русских".

Потом история разворачивалась таким образом, что произошел раздел древнерусского государства, часть этого единого когда-то древнерусского государства начала развиваться с центром в Москве, часть попала в другие страны. Например, эта часть, где Киев, некоторые другие земли, эти части попали сначала, вместе образовали государство с Литвой, потом объединились с Польшей, возникла Речь Посполитая. И, таким образом, эта часть древнерусского государства оказалась в Польше, а в XVII веке попросилась назад, в Россию.

Г.Мохан: Господин Президент, Вы упоминаете историю, и это подводит меня к тому, что я начала делать, когда начался конфликт. Я ездила в Луганск, в Донецк, в Херсон. Большинство людей действительно говорят по-русски, они говорят на русском языке. Они были очень разочарованы, что на востоке Украины Киев запретил этот язык. Но они также были шокированы: как Путин делает это с нами, мы его народ! Многие женщины, с которыми я говорила, были шокированы.

Что Вы можете сказать людям на востоке Украины, у которых семьи на самом деле в России, которые на постоянной основе переезжают между Россией и Украиной? Что бы Вы им сказали?

В.Путин: Я не понял вопроса: шокированы чем?

Г.Мохан: Люди, с которыми я встречалась, были шокированы, что была начата операция, в ходе которой были уничтожены их дома. Они жили на востоке Украине, они всегда любили Россию, русский народ, они были сами русскоговорящие.

В.Путин: Ответ очень простой: они жили, видимо, в той части Украины, в той части, скажем, той же самой Луганской или Донецкой области, которая находилась под контролем киевских властей. Но та часть Луганской или Донецкой области, которая не находилась под их контролем, она уничтожалась киевским режимом. И мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая заявила о своей независимости, – первое.

А второе – мы предоставили людям возможность высказаться на открытом референдуме: кто считал целесообразным быть вместе с Россией, он за это проголосовал, кто нет, он мог спокойно уехать в другие части Украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешали никогда.

Г.Мохан: А что Вы думаете о президенте Зеленском? Ему пообещали натовское членство, [членство] в ЕС. Был на самом деле шанс на то, что Украина присоединится к НАТО? Это реальное было предложение им?

В.Путин: Когда этот господин приходил к власти, он заявил, что будет стремиться любой ценой, любым способом к миру и не пожалеет для этого ничего, в том числе своей карьеры. Но, как видим, теперь все смотрится совсем по-другому. Он, как и его предшественники, начал руководствоваться не интересами народа, а интересами узкой группы националистов, причем радикально настроенных националистов, и, по сути дела, решает их задачи.

Этот режим по своей ментальности действительно очень похож на неонацистский режим, потому что крайняя форма национализма и неонацизма – это почти одно и то же, это почти равные понятия. И сегодня, безусловно, все сводится к военным действиям со стороны этого режима. Но и здесь они тоже не очень-то преуспели.

Я уже говорил: самое главное для них – это осознать, что наилучший способ решения проблем – это договориться мирными средствами о том, о чем мы пытались с ними договориться еще в 2022 году. А что они там собираются делать на самом деле, это надо у них спросить.

А.Кашьяп: Было бы интересно [узнать], что они думают, поэтому интересно, как будет разворачиваться этот мирный процесс.

Вы сказали также, что Вы обеспокоены по-настоящему расширением НАТО на восток. Мой вопрос Вам, господин Президент, заключается в следующем: экспансия НАТО, является ли она реальной угрозой или лишь предлогом, как Вы думаете, для того чтобы установить контроль над частью Украины? Или Вы в самом деле считаете, что происходит большая несправедливость в отношении русского языка и так далее?

В.Путин: Послушайте, НАТО – это отдельная тема. Русский язык, русская культура, религия и даже территориальные вопросы – это очень важные вопросы, это одна тема. НАТО – другое. Здесь мы не требуем для себя ничего эксклюзивного.

Во-первых, есть общие решения, согласно которым безопасность одной стороны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. Это такая как бы теория не очень понятная, но я ее очень просто вскрою, эту теорию. Говорят, что каждое государство, в том числе Украина, имеет право само для себя выбрать способ своей защиты, способ обеспечения своей безопасности, правильно? Правильно. Мы отказываем Украине в этом? Нет. Но это не должно быть сделано за счет безопасности России. Украина считает, что ей лучше вступить в НАТО. А мы говорим: это угрожает нашей безопасности, давайте искать какой-то способ, который обеспечит вашу безопасность, но и нам угрожать не будет. Это первое.

Второе. Мы ведь ни на чем не настаиваем, ничего не требуем такого, что возникло неожиданно и упало с небес. Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены данные нам обещания. Мы же это не придумали вчера. Это было обещано России, Советскому Союзу еще в 90-е годы: ни одного дюйма на восток – было сказано публично. После этого состоялось несколько волн расширения, и добрались в конце концов до втаскивания Украины в НАТО. Это совершенно нас не просто не устраивает, это нам угрожает. Давайте не будем забывать, что НАТО – это военно-политический блок, и пятую статью там никто – по-моему, пятая статья Вашингтонского договора о создании НАТО, – никто не отменял. Это угроза для нас. С нами же никто считаться не хочет.

И еще есть одно обстоятельство. Когда Украина обретала свою независимость, – мало кто вспоминает об этом – первый документ о независимости это что, какой документ? Декларация о суверенитете, о независимости Украины. И это база украинской независимости, украинской современной государственности. И там написано, что Украина – это нейтральное государство.

Г.Мохан: А было ли это основой для того, что произошло, когда вы решили аннексировать Крым? У вас было желание получить важный порт на Черном море и потому что Запад пытался изолировать Россию, как об этом много раз говорилось?

В.Путин: Нам не нужно было получать этот важный порт в Крыму, потому что он был наш. Наш Военно-Морской Флот по договору с Украиной уже находился в военном порту в Севастополе, это по факту. После развала Советского Союза флот наш там все равно остался. Дело совершенно не в этом, хотя это важно, но дело не в этом.

И мы не аннексировали Крым, я хочу это подчеркнуть, а мы пришли только на помощь людям, которые не хотели свою жизнь и свою судьбу связать с теми людьми, которые учинили государственный переворот на Украине. Они сказали: "Ага, националисты в Киеве совершили госпереворот. Нас кто-то спросил об этом? Да, мы оказались в составе независимой Украины после развала Советского Союза. Да, так исторически сложилось. Ну хорошо, ладно, теперь будем так жить. Но мы исходим из того, что мы живем в демократическом государстве. А если здесь госперевороты случаются и с неизвестными последствиями, то мы с этим не согласны, мы не хотим так жить". И возникла угроза не просто давления, а расправы над крымчанами. Россия пришла им на помощь. А как же? А если кто-то думает иначе, что Россия будет поступать иначе, то глубоко заблуждается. Мы всегда будем защищать свои интересы и своих людей.

Г.Мохан: Если позволите, задам короткий вопрос, прежде чем перейдем к следующему: вы хотите вновь стать частью "Группы восьми", потому что об этом много сейчас говорят? Россия стремится к восстановлению своего членства в "Группе восьми"?

В.Путин: Нет.

А.Кашьяп: Интересный ответ. Вы абсолютно однозначны?

В.Путин: Да. Дело вот в чем. Дело в том, что ведь я когда-то – так случилось, я сейчас не буду вдаваться в детали – сам перестал туда ездить практически. Это первое.

Второе. Я уже говорил: не очень понятно, почему страны, входящие в G7, – почему они называют себя G7? Что там большого-то? Экономика Индии по паритету покупательной способности занимает третье место в мире. А где такие страны, как Великобритания, по паритету покупательной способности? Какое, десятое [место] они уже сейчас занимают или какое?

Конечно, это страны с высокотехнологичной экономикой, мощная основа существует, никуда она не делась, хотя их доля в мировой экономике год от года постоянно сокращается, как шагреневая кожа. Это очевидный факт, это мы все видим.

Тенденция такая, какая она есть. Она будет продолжаться, судя по всему, во всяком случае, из-за той совершенно, так скажем аккуратненько, на мой взгляд, ошибочной политики экономической, которую проводят многие власти этих стран. Рецессия в Германии очевидна, третий год подряд, во Франции сложное положение, на грани рецессии тоже, в других европейских ведущих странах. Тем не менее это важная площадка, они работают там, что-то между собой решают, обсуждают, и дай бог здоровья. Это дело хорошее.

Но я повторю еще раз: я в какой-то момент просто перестал туда ездить. И это было не связано с событиями на Украине. Это было связано с другими событиями, я сейчас не буду вдаваться в детали. Кстати говоря, мы проинформировали американских наших партнеров об этом.

Г.Мохан: Господин Президент, на этой встрече Вы им сказали об этом?

В.Путин: Да, и на этой тоже.

А.Кашьяп: На встрече с господином Уиткоффом?

В.Путин: Да, мы затронули эту тему тоже.

А.Кашьяп: Это очень важный аспект.

В.Путин: Вы так думаете? Я не думаю, что это так важно. Но если Вы так полагаете, хорошо.

А.Кашьяп: Господин Президент, я просто хочу поместить это в контекст прежде, чем продолжим. Вы говорите о том, что на последней встрече с господином Уиткоффом Вам предлагалось вернуться в "Группу восьми", и Вы категорично заявили о том, что не заинтересованы в этом?

В.Путин: Нет, просто возникла эта тема сама по себе.

Я объяснил господину Уиткоффу, почему я в свое время перестал посещать эти мероприятия. Не звучало как предложение, как вопрос, нет, такого не было, просто мы затронули эту тему. Я вспомнил о том моменте, когда я перестал туда ездить, это было в 2012 году после выборов, президентских выборов в Российской Федерации. Потом, по-моему, там появлялся, потом опять нет. Ну не важно. Это площадка, пускай она работает, дай бог. Но складываются другие крупные международные объединения – ШОС, БРИКС. Продолжает функционировать и "двадцатка". Мы везде принимаем участие, мы абсолютно без всякой конфронтации ко всему этому относимся.

Но есть еще один аспект. Смотрите, у нас какие отношения сейчас у России с европейскими странами? Мы видим, они явно ненормальные. Ну как это представить себе? Я приеду на эту "восьмерку" и как я буду разговаривать с членами этой "восьмерки", если они не хотят со мной разговаривать? Ну и что мне там тогда делать? Ну хотят – пожалуйста, мы еще поговорим на эту тему.

А.Кашьяп: Вы заметили несколько важных моментов. Во-первых, рассказали о том, что индийская экономика растет быстрее, чем многие другие экономики. Помимо этого Вы заверили, что такие организации, как "Группа семи", теряют свою актуальность, и что делать, если они не хотят со мной говорить? Помимо этого Вы упомянули БРИКС.

Мой следующий вопрос Вам, господин Президент. Сейчас формируется ли новый мировой порядок? Вы только что были в КНР, Вы собираетесь с визитом в Индию. Россия, КНР, Индия, РИК, БРИКС, ШОС, страны Глобального Юга. Какими Вам представляются новые центры силы в многополярном мире?

В.Путин: Вы спросили, меняется ли мир, формируется ли новый порядок? Мир меняется постоянно – все течет, все меняется постоянно. Скорость изменения, она разная, а так мир же постоянно меняется.

Сейчас скорость изменений, она, конечно, очень большая, очень высокая. Мы это видим, чувствуем, я уже сказал. И прежде всего происходят глобальные процессы экономического характера. Они не связаны с событиями на Украине или где-то в других точках горячих, они просто в целом, по целому ряду… Мы сейчас можем говорить об этом целый час, и я с удовольствием с вами поговорю, но ваши зрители будут утомлены нашими рассуждениями на этот счет.

А факт остается фактом – формируются новые центры развития, быстрого, сильного развития. Это страны Глобального Юга, это Южная Азия, Индия, и не только Индия, Индонезия поднимается как быстро! Там почти 300 миллионов человек. Конечно, не полтора миллиарда, как у вас, но все-таки это быстрорастущие страны, повторяю еще раз. Африка как будет развиваться? Уже развивается быстро, а будет еще быстрее. Молодое население очень, за этими людьми будущее. Они все будут стремиться к достижению более высокого уровня жизни. Это просто неизбежно. Темпы изменений в мировой экономике будут только нарастать.

И кстати говоря, нам все время указывают на то, что в последнее время Россия перенастраивает свои отношения с Глобальным Югом, с Азией. Ничего подобного, мы делаем это давно, с начала 2000-х годов.

А.Кашьяп: Вы знаете, эта картинка: Россия, Китай и Индия – Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди. Многие были недовольны этой картинкой в Штатах, в социальных сетях.

Г.Мохан: Но если посмотрите на эту картинку, посмотрим на эти альтернативные блоки: каким образом они могут приобрести истинную силу, если есть неразрешенные конфликты, проблемы между ключевыми участниками этих объединений?

В.Путин: Вы знаете, конфликты всегда есть. А когда их не было? Давайте возьмем предысторию развития основных центров в мире, основных регионов мира. Куда, в какой бы период времени пальцем бы мы ни ткнули, всегда там есть какие-то конфликты.

Вопрос в другом – вопрос в поиске решений этих конфликтов, в поиске способов наиболее эффективных этих решений. У нас в этих крупных объединениях, таких как БРИКС, например, или Шанхайская организация сотрудничества, есть общее понимание того, что нас объединяют действительно ценности, связанные с нашими традиционными ценностями, на базе которых существуют наши цивилизации уже сотни, а может быть, тысячи лет, как, например, индийская цивилизация. И мы, опираясь на эту базу, доставшуюся нам из прошлого, стараемся идти вперед, объединяя наши усилия, а не используя механизмы подавления этих возможностей. А когда начинаешь объединять усилия, тогда общий результат синергетический получается неожиданно хорошим, неожиданно высоким. Вот над этим мы как раз и думаем в этих объединениях.

Ни разу не было, чтобы мы собрались для того, чтобы подумать, как кого-то обхитрить, объегорить или кому-то помешать развиваться. Вот ни разу такого не было! У нас всегда только позитивная повестка дня. На мой взгляд, это важно.

Г.Мохан: Хорошо. Да, это важный ответ.

Но есть ли какие-то альтернативы с этими крупными блоками? Важно сделать их жизнеспособными экономически. Есть ли какие-то альтернативные платежные системы, будет ли валюта БРИКС или вы изучаете альтернативные методы расчетов на основе национальных валют, для того чтобы снизить зависимость от доллара?

В.Путин: Вы знаете, никуда не надо спешить – спеши медленно, и тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок.

Вот мы говорили про Европу: они создали систему евро и втащили туда некоторые страны, которые экономически не были готовы к тому, чтобы привязаться к одной сильной валюте. И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов социальной сферы. Там же немножко инфляцией не поиграешь, правда? Там привязка к одной твердой валюте. Возникают проблемы в социальной сфере, возникают проблемы с бюджетом.

У нас нет сейчас такой цели, скажем, в рамках БРИКС – создание единой валюты. Это процесс спокойный, к этому надо идти. Надо расширять возможности использования национальных валют, об этом вы сказали. Надо использовать больше и шире возможности Нового банка развития БРИКС.

Мы, например, предлагаем создать новую инвестиционную платформу с использованием электронных расчетов – с минимальным капиталом в 100 миллиардов долларов для начала, – для того чтобы создать условия для совместных инвестиций и в нашей экономике, и в экономике развивающегося Глобального Юга. И полагаю, что это может быть очень интересно, потому что это вложения, которые могут помогать и развитию стран – реципиентов этих инвестиций, и нам могли бы помогать, потому что мы вместе с этими странами производили бы хорошего уровня, качества продукцию по приемлемым ценам, что способствовало бы и развитию стран Юга, и нашему развитию.

И инструментов таких расчетов может быть все больше и больше. Современные средства, электронные деньги, современные средства электронных платежей существуют и очень быстрыми темпами развиваются. И эта работа не против кого-то, совсем нет, это просто совершенствование тех инструментов, которые и так в мире существуют, вот и все. Они же есть.

Г.Мохан: А какие препятствия к платежам в рупиях, например?

В.Путин: Здесь нет препятствий. Это вопросы экономического характера. Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что у нас есть определенный дисбаланс в торговле. Но, скажем, правительство Индии не вводит ограничения в нашей взаимной торговле. Почему? Потому что оно нуждается и в нефти, и в нефтепродуктах. Правительство Индии нуждается в расширении, в увеличении приобретения российских удобрений, потому что эти удобрения крайне нужны аграриям из Индии, и Премьер Моди постоянно ставит этот вопрос: пожалуйста, прошу вас увеличить поставки, увеличить поставки.

Здесь дело в другом. Дело не в рупиях, а дело в том, что на эти рупии могут закупать наши соответствующие компании. Мы думаем над этим, не только индийское правительство, но и мы. Мы согласны с тем, что этот диспаритет нужно решать, но не с помощью запретов, а с помощью поиска таких сфер деятельности, которые были бы выгодны и Индии, и нам.

По нашей инициативе – это по нашей инициативе – в ходе моего визита будет развернута соответствующая выставка наших импортеров из Индии. Скажу вам честно, это было мое прямое указание Правительству Российской Федерации – продумать, что мы дополнительно могли бы закупать в Индии. Мы думаем над этим, причем с обеих сторон, в том числе со стороны Российской Федерации.

А.Кашьяп: Это удивительный ход по пути вперед.

Следующий вопрос, прежде чем мы перейдем к большой следующей теме. Я спрошу напрямую: как вы находите баланс между Индией и Китаем? Потому что совершенно очевидно, что вы хотите иметь хорошие отношения с обеими этими странами. Как вы находите баланс? Хотя есть некоторая напряженность между нами.

В.Путин: Нам об этом хорошо известно. Индия и Китай – наши самые близкие друзья, мы этим очень дорожим, и мы не считаем себя вправе вмешиваться в двусторонние отношения между Индией и Китаем. Но я знаю: и Премьер Моди, и Председатель КНР Си Цзиньпин стремятся и находят решение всех, даже очень сложных, межгосударственных вопросов.

Я знаю об этом, мне и Премьер Моди об этом говорит, и Председатель Си Цзиньпин: и один, и другой лидер обеспокоены каким-то растущим напряжением и прикладывают максимум усилий – максимум, я это вижу, я это знаю просто, – для того чтобы найти решение всем этим вопросам. И главное, им удается это сделать благодаря их мудрости, и мы этому очень рады, но не считаем себя вправе как-то туда вмешиваться, это двусторонние отношения.

А.Кашьяп: Следующий важный вопрос, связанный с Индией, – это терроризм. Мы столкнулись с двумя серьезными террористическими атаками – в Дели и в Пахалгаме.

Вопрос такой. Мы видим двойную идеологию по поводу терроризма в мире со стороны разных стран. Каково решение, как Вы считаете, потому что Россия тоже сталкивалась с терроризмом, и в Индии это проблема. Как Вы считаете, каково решение: кто-то говорит, что это террорист, а кто-то, что это борец за свободу, – как разделить их?

В.Путин: Все очень просто. За свободу надо бороться легальными средствами. Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано. Для нас это вопрос, решенный давно. Как Вы правильно заметили, Россия неоднократно сталкивалась на протяжении периода своей новейшей истории с проявлениями жесточайших актов террора. И здесь с Индией мы полные союзники и целиком и полностью поддерживаем Индию в борьбе с терроризмом.

Г.Мохан: Понятно. Но есть еще одна страна в этом регионе, очень важная для России и для Индии, – это Афганистан. Вы одна из немногих стран, которая признала новый режим. Что заставило вас по-настоящему посмотреть на это как на стратегический интерес, признать на тот момент "Талибан"? Хотя говорят, что [там] женщинам не даны равные права, и до сих пор остаются вопросы, проблемы с Афганистаном – что он станет страной, которая признает равенство между мужчинами и женщинами. И есть другие вопросы [прав человека] также.

В.Путин: В каждой стране достаточно проблем. И в Афганистане, наверное, тоже, имея в виду и то обстоятельство, что уже десятилетиями эта страна находится в состоянии гражданской войны. И это просто ужасно. Но "Талибан" контролирует ситуацию в Афганистане, это очевидно. Это первое. И это просто реалии, с которыми нужно считаться.

Второе. Все-таки правительство Афганистана многое делает для того, чтобы бороться с тем же самым терроризмом, с террористическими организациями, например, с тем же "Исламским государством", с некоторыми другими формированиями подобного рода. Это нам тоже хорошо известно.

Руководство Афганистана в несколько раз сократило посевы опия в стране и предпринимает активные шаги по сокращению наркоугрозы с территории Афганистана.

Есть и некоторые другие обстоятельства. И главное из них заключается в том, что для того, чтобы как-то влиять на происходящий процесс, нужно быть в контакте, нужно работать – чем мы и занимаемся.

Г.Мохан: Министр иностранных дел Афганистана приезжал в Индию, и женщинам не позволили поучаствовать в пресс-конференции. Мы попытались дать отпор, ему пришлось провести пресс-конференцию с женщинами как часть того визита. Интересно, так ведь? Как Вам такое?

В.Путин: Вот смотрите, если бы он не приехал, вы бы не смогли повлиять на эти процессы. А так у вас есть контакты, министр приехал, вы соответствующим образом отреагировали на то, что вы видели своими глазами, то, что происходит. И это мало, много? Но это все-таки влияние на ситуацию, ваших партнеров.

А теперь представим, что нет никаких контактов. И что? Все там как было, так и есть. И никто – в данном случае вы – не повлиял, не выразил как-то своего отношения к этому. А так у вас такая возможность есть. Контакты лучше, чем отсутствие контактов.

А.Кашьяп: Как Вы говорите, требовать изменений – это очень важно.

Еще одна взрывная точка – это Газа. Сейчас мы знаем, что Вы, господин Президент Путин, представляете новый мирный план для Газы. У Трампа тоже есть план. Каков Ваш мирный план для Газы? Что Вы предлагаете?

В.Путин: Мы не предлагаем какого-то особого плана. Мы всегда исходили из того, что, для того чтобы решить проблему Палестины, необходимо реализовать решения, принятые и принимавшиеся на протяжении многих лет Организацией Объединенных Наций. И главное из них – это создание независимого палестинского государства. В этом ключ к решению всех проблем.

Г.Мохан: Понятно.

Еще один важный вопрос. Когда Вы говорите про Израиль и Газу, как только что упомянула моя коллега, – тот факт, что остальной мир не делал так много, как ваш союзник Иран. Как Вы смотрите на этот сценарий? Действительно, изменился миропорядок. Мы никогда не думали, что Иран будет бороться за палестинцев больше, чем арабский мир.

В.Путин: Каждая из этих стран по-своему болеет, переживает за Палестину, за палестинский народ. И каждая из этих стран пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации. Что-то из этого лежит на поверхности и видно, что-то остается в тени. Но это не значит, что никто ничего не делает. Это сложный вопрос, повторяю, десятилетиями не могли его решить. Поэтому решить одним щелчком за несколько месяцев это невозможно. Но стремиться надо именно к этому – к созданию палестинского государства.

Сейчас то, что было сделано, сделано было Президентом Трампом, конечно, прежде всего: возвратили заложников израильских, и ХАМАС пошел на этот шаг, – мне кажется, что это, откровенно говоря, вообще самое важное, что было сделано в процессе последних шагов по урегулированию в Газе. И, на мой взгляд, было бы, вообще-то, правильнее потом подумать над таким способом организации власти, чтобы передать всю власть именно палестинцам. Такие варианты есть, такие варианты обсуждаются и арабскими странами, и соседями, и не только, и в Штатах обсуждаются, я знаю. В рамках Организации Объединенных Наций мы всегда были участниками этого процесса. И продолжим эту работу вместе с нашими друзьями.

Г.Мохан: Понятно.

Президент Путин, мы обсуждали геополитику, пока остановимся на этом.

Давайте поговорим о Вашем "путешествии", так сказать, о Вашей "дороге". Вы были частью разведывательного сообщества. Как Вы думаете, какой бы Вы составили рейтинг разведок? Какая самая лучшая разведка? Я знаю, Вы скажете, российская. И на какой ступеньке стоит ЦРУ?

В.Путин: Есть несколько мощных разведывательных служб в мире. Это и ЦРУ, это наша советская, российская разведка. Это, как известно, очень эффективная, кстати, "Моссад", израильская разведка. Во многих странах мира есть традиция развития специальных служб.

Вы знаете, мне, наверное… лучше не давать оценок эффективности работы чужих разведок. Качеством работы своей я доволен.

А.Кашьяп: Справедливый ответ.

Это уникальная возможность, когда у нас есть возможность поговорить с Вами, и мы хотели бы понять, что сформировало Владимира Путина. Когда мы смотрели на Ваши юные годы, мы почитали про ваши годы в КГБ, когда Вы работали в Германии, потом Вы приехали в Петербург, в Москву, Вы работали с господином Ельциным.

Что сформировало Вас как человека, которым Вы являетесь сегодня?

В.Путин: Семья, в которой я жил и в которой я родился, мои родители, окружение ближайшее. Я думаю, каждого из нас прежде всего формирует самое близкое наше окружение. И потом, конечно, все, социальная обстановка – это коллеги, это, как Вы совершенно точно заметили, работа в органах безопасности, потому что там очень строгая дисциплина, строгая идеологическая направленность, связанная прежде всего с защитой интересов Родины, на это была направлена вся работа советской внешней разведки. И я жил в этой среде много лет.

А.Кашьяп: Я смотрела одно из Ваших интервью, и мне кажется, Вы говорили со школьниками, и один из детей задал Вам вопрос, мне кажется, девочка задала Вам вопрос: что было самым сложным опытом в Вашей жизни? Вы сказали, что распад СССР. Как это повлияло на Вас? Как Вы видите, какой Вы видите Россию?

В.Путин: Повлияло в том смысле, что мы всегда должны очень внимательно следить за каждым нашим шагом и должны понимать его последствия. Это первое.

Второе – и это очень важно не только для Советского Союза бывшего, для России. К какому выводу я пришел? Что Советский Союз в какой-то момент находился в таком состоянии, что он в лице его высших руководителей да и вообще, может быть, даже и простых граждан – исходили всегда из того, что такой огромный, такой великий, что ничего, никогда, ни при каких обстоятельствах с ним не может случиться. И в состоянии такого величия страна начинает совершать одну ошибку за другой, полагая, что ничего страшного: ну здесь ошиблись, там немножко недоработали, но мы же такие великие, это все пройдет, мы все это переживем. А количество ошибок нарастает как снежный ком, и потом с этим очень трудно справляться. Так же происходит, я смотрю, и в некоторых других странах мира сегодня. Поэтому я внимательно наблюдаю…

А.Кашьяп: Вы назовете их?

В.Путин: Нет.

А.Кашьяп: Давайте вернемся к СССР. Вы говорили, как одна ошибка за другой совершались. Кто отвечал за эту ситуацию? Вы говорите о людях, Вы говорите, что "никогда ничто не распадется, с нами это никогда не произойдет". Мне кажется, Вы видели довольно много разных процессов и что происходило с Ельциным. Кто, Вы считаете, был ответственен за это, кто виноват в том, что распался СССР?

В.Путин: Здесь я бы не стал сейчас искать виноватых – менее, более виноватых. В целом сложилась такая система, которая оказалась нежизнеспособной. Надо это признать просто. И думать именно над этим. Не искать конкретных виноватых, а думать, как создать систему, которая не просто охранением занимается самой себя, а занимается развитием. Вот о чем надо думать. И если такая система будет создана, то она будет самодостаточная, независимая и эффективная.

Г.Мохан: Вы рассматриваете тогда возобновление, реинтеграцию?

В.Путин: Реинтеграцию чего? Советского Союза?

Г.Мохан: Да, Советского Союза.

В.Путин: Нет, конечно, это просто исключено. У нас и целей быть не может таких, и бессмысленно. Есть еще вопрос целесообразности. Это в сегодняшних условиях нецелесообразно, потому что это критическим образом изменит и национальный, и религиозный состав населения Российской Федерации. Это нецелесообразно.

Г.Мохан: Вы должны это сказать некоторым западным газетам, которые постоянно пишут, как Вы по-настоящему хотите вернуть старый Советский Союз. Потому что они все время это делают.

В.Путин: Я не буду им говорить. Знаете, почему? Потому что они все равно не хотят слушать то, что я говорю. Они хотят слушать только сами себя или хотят комментировать то, что я говорю, так, как им нравится.

А.Кашьяп: Да, они действительно, как уже сказала Гита, так и говорят, они много пишут о том, что Вы хотите "отстроить империю".

В.Путин: Да, они это делают для того, чтобы напугать свое население, они злоупотребляют своим монопольным положением в мировых СМИ. Это называется манипуляцией общественным мнением, и цель – оправдать свой агрессивный курс в отношении России. Другой цели я не вижу.

А.Кашьяп: Тогда, если Вы не такой, то как Вы, Владимир Путин, подытожили бы идеологию и жизнь Владимира Путина?

В.Путин: Нет, мне кажется, мне еще рано подытоживать. Мы еще поработаем.

Г.Мохан: Мне понравилось, потому что мы будем говорить про долголетие. Но сначала очень важный вопрос. Вы отправляетесь в Индию. Премьер-министр Индии сыграл огромную роль в укреплении связей между Россией и Индией. Как Вы думаете, за то время, как Вы были лидером здесь, в России, кто действительно был важен в улучшении отношений между Россией и Индией, какой из премьер-министров?

В.Путин: Вы знаете, это я уже говорил, Вы меня просили дать характеристики другим лидерам из других стран. Это, на мой взгляд, не очень прилично. Мы сейчас работаем с Премьер-министром Индии господином Моди. У нас с ним реально очень доверительные, дружеские отношения. Он очень надежный человек. В этом смысле, я искренне говорю, Индии повезло. Он живет Индией. Я же общаюсь с ним. Не знаю, может, он не будет на меня сердиться, – я говорю то, что я вижу, то, что я думаю. Поэтому и мне приятно с таким человеком общаться, с таким цельным человеком, понимаете? Первое.

Второе. Он действительно искренне относится к укреплению российско-индийских отношений по целому ряду направлений, по важнейшим: и в экономике, и в оборонной сфере, в сфере гуманитарного взаимодействия, в развитии высоких технологий. Мне с ним интересно встречаться. Он приезжал к нам, мы с ним сидели целый вечер дома у меня, чай пили, разговаривали на разные темы. У нас с ним и просто общение интересное чисто человеческого характера.

Поэтому я жду этой встречи. Уверен, что она будет интересной и полезной.

А.Кашьяп: Мне кажется, что он также восхищается и Вами.

По поводу будущего. Искусственный интеллект – это значительная сила. Это благо или зло? И что Россия считает по поводу этого, войны [с использующими ИИ вооружениями], по поводу ИИ?

В.Путин: Так же как любые достижения прогресса, это может быть и злом, это может быть и благом. Ясно, что это сквозная технология, которая меняет жизнь и конкретного человека и точно совершенно в ближайшее время приведет к изменению жизни всего человечества. И тот, кто эти технологии освоит первым, будет применять их наиболее эффективно, получит колоссальные преимущества и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере обороны тоже – везде: в сфере образования, в сфере науки, в медицине – везде. Потому что эффективность применения технологий искусственного интеллекта в каждой из этих сфер многократно, просто кратно увеличивает эффект и эффективность работы.

Но здесь есть и сложности, они все хорошо специалистам известны. Они заключаются в том, что все это основано на обработке большого числа данных, больших данных. Сюда сразу включаются в оборот личные данные человека. Это первое. И здесь, конечно, нам нужно предпринимать необходимые усилия, для того чтобы гарантировать безопасность, гарантировать права человека в самом широком смысле этого слова.

Но есть еще одна очень важная вещь. Те люди, которые обладают вот этими базами данных, они, по сути, через свои возможности, через возможности этих развивающихся технологий могут формировать, по сути, мировоззрение.

Г.Мохан: Мы говорим про будущее. Вы говорите также и про медицину, только что говорили про медицину. Был момент, когда мы услышали Вас и Председателя Си, вы говорили про долголетие и достижения в биохакинге и медицине. Как Вы считаете, достижимо ли бессмертие?

В.Путин: Все конечно. Только Господь вечен. Можно увеличить продолжительность жизни, сто процентов, наверняка можно. Вот 77 лет назад в Индии средняя продолжительность жизни была 31 год, а сейчас под 70 – вот медицина что делает. В четыре раза с лишним сократилась в Индии детская смертность. Это результат. Можно только вас с этим поздравить.

Это все результат работы медицины. А если применять еще в медицине искусственный интеллект, использовать искусственный интеллект для производства лекарственных препаратов, в том числе использовать генную инженерию и так далее, то тогда, конечно, эффект будет просто колоссальный. Но все равно все конечно.

А.Кашьяп: Я не хочу, конечно, упоминать Ваш возраст, но недавно было много протестов поколения Z по всему миру.

Как Вы общаетесь с молодым поколением? Сейчас многие лидеры выглядят все моложе. Как это происходит? И как Вы общаетесь с молодежью в России?

В.Путин: Вы знаете, здесь нет ничего нового. Ведь у нас в литературе, в искусстве это противопоставление молодых людей и старого поколения, отцов и детей в нашей литературе классической, эти образы всегда существовали, отцы и дети. Здесь нет нового.

А знаете, в чем новое? В технологиях. Эти мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду.

Молодежная среда, она примерно одинакова. Молодые люди всегда более мобильны, более радикальны. Всегда молодым людям, молодому человеку или девушке кажется, что они сталкиваются с такой-то и с такой-то несправедливостью, и, судя по всему, до них этого никто не видел, а вот они увидели, и сейчас они всем раскроют глаза. И больше того, они полагают, что с этими несправедливостями так легко расправиться, их так легко решить.

Если уже повзрослее человек становится, начинает пытаться сам что-то решить, сразу появляется понимание того, что решить-то проблемы можно, но не так просто, как казалось на первый взгляд.

Поэтому с людьми надо работать. Нельзя говорить, что вы вот такие, совсем молодые, вы совсем ничего не понимаете и сидите у себя дома там, за стенкой. Так тоже нельзя. Нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми и пользоваться их инструментами, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, обратной связи, в социальных сетях, надо там работать.

Я так понимаю, что вы отчасти этим и занимаетесь. Хочу вам пожелать успехов.

Г.Мохан: Господин Президент, мы могли бы говорить еще с Вами целый час, но мы подходим к концу нашего общения.

Вы только что упомянули религию и Православную церковь. Это важный аспект. Я приезжала в Москву несколько раз уже. И каждый раз перед Рождеством потрясающие огни, удивительно видеть, какая красивая Москва.

А.Кашьяп: Я в первый раз приехала.

Г.Мохан: Поэтому она была удивлена, что это лучше, чем в любом европейском городе.

Но религия действительно играет важную роль. Как Вы видите духовность в том, что касается вопросов моральных принципов, руководства, российского общества – и для Вас лично?

В.Путин: Это основа. Мы все время, во всяком случае, в последнее время, все время обращаемся к нашим традиционным, как мы говорим, ценностям.

Это не значит, что мы на основе этих традиционных ценностей должны спокойно сидеть и никуда не двигаться. Это просто наша база, на которой мы прочно себя чувствуем, прочно стоим на этой базе. Но смотреть нужно, безусловно, вперед. Надо развиваться, используя все современные средства развития. И только так – в сочетании базовых ценностей и видения будущего – можно эффективно добиваться тех целей, которые мы перед собой ставим. А у нас цели так и сформированы, сформулированы – цели национального развития.

Я очень бы хотел, чтобы и цели нашего национального развития, и цели развития Индии, а их формирует правительство Индии во главе с Премьер-министром Моди, чтобы они совпадали друг с другом и чтобы мы, объединяя усилия, добивались максимального результата.

А.Кашьяп: Мы готовы принимать Вас с открытым сердцем в Индии и будем ждать того, какие будут результаты Ваших встреч.

Не знаю, как много Вы слышали песен индийских. Есть старая песня, которая была очень популярна в России, [о красной русской шапке] и русском сердце. Мне кажется, многие россияне знали эту песню.

Что Вы, может быть, хотите сказать об Индии, об индийской культуре, индийском обществе? Что бы Вы хотели сказать всем индийцам, которые очень Вас любят, которые хотели бы узнать, что им хочет сказать Президент Путин?

В.Путин: Вы сейчас сказали об индийской культуре, о российской культуре. Вы знаете, мне так кажется, что у большого количества граждан Российской Федерации существует представление об индийской культуре, как о какой-то сказке – красивой, яркой, многообразной сказке. Еще со времен Советского Союза у нас очень любят индийские фильмы, индийскую музыку. И я бы сказал даже, как-то немножко есть в известных слоях нашего общества культ индийской культуры. И мне это очень импонирует, мне очень нравится это, потому что это то, что называется, от сердца к сердцу идет.

И мы будем делать все для того, чтобы этот интерес не угасал. И хочу, чтобы в Индии об этом знали.

А.Кашьяп: Господин Президент Путин, большое спасибо за это открытое интервью, которые мы провели с Вами. Лучшая часть, мне кажется, – это то, что мы поговорили обо всем. Но эта связь между Индией и Россией – это дружба, которую нужно ценить всегда. Есть дружба не навсегда, а есть дружба навсегда.

Мы очень благодарим Вас, господин Президент.

Г.Мохан: Владимир Путин был с вами.

Это было интервью телеканала Aaj Tak и India Today. Говорили о том, что такое Россия. Россия не будет изолирована, будет отстаивать свои интересы. Россия будет частью развитого мира, но не любого объединения, такого как "большая восьмерка".

Индия и весь мир смотрит на Вас. Большое спасибо, господин Президент.

В.Путин: Спасибо вам.