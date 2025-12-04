Гатилов заявил об усилении фрагментации и политизации международных отношений

Это связано с попытками стран Запада "агрессивно навязывать свои односторонние подходы", подчеркнул постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мир в последние годы стал свидетелем растущей фрагментации и политизации международных отношений на фоне односторонних попыток Запада навязать другим странам свои интересы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"К сожалению, в последние годы мы стали свидетелями растущей фрагментации и политизации международных отношений", - приводятся его слова в Telegram-канале постпредства.

Дипломат связывает это с продолжающимися попытками группы западных стран "агрессивно навязывать свои односторонние подходы, а также их отказ учитывать законные интересы других государств". При этом "упорно игнорируются основные цели и принципы Устава ООН, в том числе те, которые касаются развития дружественных отношений между народами на основе принципов равенства и самоопределения народов", добавил постпред.

По его мнению, следует сделать "все возможное, чтобы противостоять попыткам неверного толкования основополагающих документов ООН в интересах отдельных стран или групп государств".